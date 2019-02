Final Four Coppa. Sir Safety Perugia-Azimut Leo Shoes Modena 3-0 |Gialli sconfitti malamente

Iniziano le Final Four di Coppa Italia di volley maschile. A contendersi il titolo ci sono le quattro sorelle, Modena, Perugia, Trento e la Lube, due giorni di pallavolo spettacolo all’Unipol Arena di Bologna sold out. Ricordo la formula dell’evento, sabato alle 15.30 Modena-Perugia, prima semifinale, a seguire Trento-Lube. Domenica Finale secca senza il terzo/quarto posto. Modena-Perugia, la rivincita della gara di domenica scorsa, vinta nettamente dagli umbri, Zaytsev e compagni avranno voglia di rivalsa, con circa un migliaio di IRRIDUCIBILI GIALLOBLU presenti a Bologna. Anche Trento-Lube grandissima sfida: in una competizione come questa il campionato viene dimenticato, e chiunque può vincere la Coppa.

L’arbitro è il signor. Cesare Stefano. Ecco le formazioni .

Modena : Christenson, Zaytsev, Urnaut, Bednorz, Anzani, Holt, Rossini. All. Velasco.

Perugia : 15) De Cecco, 14) Atanasjevic, 9) Leon, 18) Podrascanin, 2) Ricci 10) Lanza, 13) Colaci. All. Bernardi.

Primo set 25-18 Perugia : Urnaut batte a rete 1-0 Perugia. Bednorz spreca il pari, con il check, 2-0. Atanasjevic in banda 3-1 break umbro. 4-2, errore a servizio di Perugia. Atanasjevic vincente e convincente 6-2. 7-3, il quattordici rossonero in stato di grazia. 8-5 punto in banda dello Zar, Modena non molla. Christenson ace vincente 8-6. Leon micidiale 9-7. 11-8 Leon mostruoso, muro gialloblu in difficoltà. Atanasjevic ace dopo il check 12-8 Perugia. 14-10 Atanasjevic vincente, Modena in difficoltà. 16-11 Zaytsev muratissimo da Podrascanin. Urnaut bel diagonale 16-12. 16-13 ace di Maxwell Holt. 17-13 De Cecco gioco di prestigio punto dal palleggio. 17-15 Christenson ace vincente. Lanza ace micidiale 19-15. Podrascanin vincente 21-16 Perugia. 22-17 Leon vincente. 23-17 Atanasjevic palla impossibile, nulla può la difesa gialloblu. Entrano Pinali e Keemink. 25-18 ace perfetto di Leon 1-0 Perugia, strepitosi.

Secondo set 28-26 Perugia : Bednorz inaugura il set 1-0 Modena. Anzani ace vincente 2-0 Modena. Atanasjevic batte a rete, 3-1 Modena. Muro di Bednorz 4-1. 5-1 fallo di Atanasjevic in palleggio. Bednorz batte a rete 6-3 Modena. Podrascanin al centro 7-4. 8-6 grande schiacciata dello Zar. Christenson batte forte, ma fuori 9-7. 11-7 errore al centro di Podrascanin. 13-8 Anzani incisivo al centro. 13-10 Atanasjevic ace vincente. 15-11 Leon batte out. Hoag per il Perugia ace 15-13. Atanasjevic out di poco 16-13, entra Pierotti. Urnaut spreca 16-15, i rossoneri si avvicinano. Lanza fa 16-16, scambio fenomenale. Zaytsev bel punto 17-17, equilibrio verso la fine del set. Lanza batte a rete 19-18 Perugia. Bednorz 19-19. 21-20 Anzani murato da Ricci. 22-21 Leon schiaccia out. 22-22 Bednorz murato dalla difesa umbra. 23-22 Zaytsev con decisione in banda. 24-23 ace micidiale di Leon. Leon batte out si va ai vantaggi. Entra Kaliberda. Zaytsev errore grave 26-25 Perugia. 28-26 errorissimo di Zaytsev si va sul 2-0 Perugia.

Terzo set 25-17 Perugia : in campo Mazzone. Lanza al centro indomabile 1-0. Lanza batte a rete 1-1. Bednorz mura Atanasjevic 3-2 Modena. Mazzone batte out 4-3 Modena. Atanasjevic ace micidiale 4-4. Bednorz in banda out 5-5. 6-5 ace di Leon. Bednorz batte a rete 7-6 Perugia. Holt batte out 8-7 Perugia. Leon ennesima schiacciata vincente 9-8. 10-8 muro Perugia su Zaytsev, Modena insegue. 11-8 ace di Filippo Lanza. Lanza pipe vincente, fortuna a favore dei rossoneri. Entra Pinali. 13-9 Lanza batte out. 15-9 Modena pasticcia, gialloblu in difficoltà. 15-10 Pinali vincente. 16-10 bellissimo scambio, Ricci al centro preciso. 17-11 Pinali batte out. 17-12 Leon batte out. Lanza 18-12 Perugia. Entra Kaliberda. 19-12 Pinali fallo di posizione. 20-13 Lanza buon riflesso, Modena subisce. Christenson batte a rete 22-14 Perugia. 24-15 Atanasjevic vincente. Pinali vincente 24-17. 25-17 Atanasjevic chiude la pratica, 3-0 Perugia vola in Finale contro la vincente tra Trento e Lube.

LE PAGELLE - Modena 4

Christenson 4,5, Zaytsev 5, Urnaut 5,5, Bednorz 5, Anzani 5, Holt 5, Rossini 5.

All. Velasco 4

INGRESSI - Pinali 5, Keemink s.v, Pierotti 5,5, Kaliberda 5,5, Mazzone 5