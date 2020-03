Calcio: Sassuolo, Modena e Carpi tornano in campo nel weekend, ma a porte chiuse

Riprendono questo weekend i campionati dopo le tante polemiche e le decisioni sempre più difficili da prendere. Le partite si giocheranno a porte chiuse, così come previsto per tutti gli impegni sportivi in programma in Italia fino al 3 aprile. La Serie A questo fine settimana giocherà il recupero del 26esimo turno che vedrà il Sassuolo impegnato contro il Brescia lunedì 9 marzo alle 20.45. Il resto del campionato quindi slitterà di una settimana. La partita contro l’Atalanta invece sarà recuperata dai neroverdi il 18 marzo alle 18.30.

Riprenderà invece regolarmente la Serie C con Modena e Carpi che si scontreranno tra loro in un derby atipico che non vedrà la presenza di pubblico allo stadio. Ferme le date dei recuperi già stabilite: i canarini recupereranno il match non giocato con l’Arzignano il 18 marzo e contro la Fermana il 14 aprile, stesse date in cui i biancorossi affronteranno invece Gubbio e Fano, dopo aver recuperato l’11 marzo contro la FeralpiSalò.