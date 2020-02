Calcio, ancora rinvii per il Coronavirus: il punto sulle modenesi

E’ arrivata oggi, in tarda mattinata, la decisione di rinviare le partite di Serie A che erano inizialmente state previste a porte chiuse. Tra queste anche Sassuolo-Brescia che slitterà dunque al 13 maggio insieme alle altre. Ancora non si conosce invece la data del recupero di Atalanta-Sassuolo, rinviata domenica scorsa, a causa dell’impegno in Champions della squadra bergamasca.

Ferme anche Modena e Carpi che torneranno in campo il 7 marzo proprio per giocare il derby che le vede contrapposte, salvo nuove disposizioni. I canarini recupereranno il match non giocato con l’Arzignano il 18 marzo e contro la Fermana il 14 aprile, stesse date in cui i biancorossi affronteranno invece Gubbio e Fano, dopo aver recuperato l’11 marzo contro la FeralpiSalò.