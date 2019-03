Volley, i campionati universitari di Cus Mo.Re iniziano con una vittoria a Brescia

Il Cus Mo.Re inizia i campionati nazionali universitari con una convincente vittoria per 3-1 nell’insidiosa trasferta contro il Cus Brescia.

Il primo set inizia punto a punto fino al 7-8 per i padroni di casa ma gli emiliani grazie ad un break di 5 punti si portano in vantaggio 12-8. I gialli mantengono le distanze e chiudono il primo parziale 25-20. Anche il secondo set è molto equilibrato. Sul 24-21 i bresciani riescono a recuperare 3 set point ma i canarini vincono il parziale ai vantaggi 26 a 24. Nei primi due set, i ragazzi guidati dai coach Parisi e Colucci hanno giocato una buona fase break, supportata da una buona prestazione al servizio.

I lombardi non mollano e conducono per 12-6 il terzo set. Gli emiliani provano a recuperare portandosi a -1 dagli avversari che però riescono ad aggiudicarsi il set 25-23. La squadra di Parisi ritorna ad esprimere una buona pallavolo tornando ad incidere in battuta, allungando subito sui padroni di casa 13-6 e vincendo il quarto set 25-16 e conseguentemente la partita, portando a casa una vittoria pesante.

Il Cus Mo.Re si giocherà l’accesso alle fasi finali tra le mura amiche il 9 Aprile contro il Cus Molise.

Cus Brescia - Cus Mo.Re 1-3

Parziali 20-25, 24-26, 25-23, 16-25

Cus Brescia: Corridori, Invernici, Lonati, Manera, Montanari, Podavini, Re, Statuto, Zanardini, Romano, Cosentino (L), Facchetti (L) All. Baroncini.

Cus Mo.Re: Borgonovi, Cornelio, Giovanardi, Garante, Iaia, Maugeri, Morrone, Pagani, Porta, Pramarzoni, Partesotti (L), Pergreffi (L) All. Parisi Luigi vice Colucci Gabriella.

Arbitri: Moscardi e Rodofile