Campionati Universitari, il volley modenese vola in finale

Anche i giovani gialloblu danno lustro alla pallavolo geminiana, imponendosi a Bari nella partita che vale l'accesso alla finale nazionale. I padroni di casa guidati da coach Parisi e Colucci partono con Garuti e Pramarzoni come schiacciatori, Porta e Montorsi in diagonale, Giovanardi e Cornelio al centro e Iaia libero, con Messori, Andreoli, Carretti, Ruggeri e Cavazzoli a disposizione.

Nel primo set la squadra barese mette in difficolta' i padroni di casa con la loro battuta e va subito avanti 3-0. I canarini provano a rimanere attaccati agli avversari fino al 17-18. Qualche imprecisione modenese consente a Bari di allungare 17-23. Coach Parisi decide di far entrare Messori come schiacciatore per Pramarzoni e Andreoli opposto. I padroni di casa reagiscono ma perdono il primo parziale 21-25. Nel secondo set, Modena conferma nel sestetto Andreoli e Messori e inserisce Cavazzoli al centro per Giovanardi. Ma il secondo parziale inizia come il primo, con gli ospiti che si portano in vantaggio 8-12 e costringono coach Parisi a chiamare time-out.

Al rientro in campo, il Cus Modena è meno impreciso e con una buona fase break riesce a recuperare Cus Bari vincendo il set 25-23. Nel terzo parziale i gialli partono forte portandosi subito avanti 11-7 per poi allungare 17-10 e a vincere il set 25-19. Nel quarto set Modena continua a giocare bene e si porta sul 15-10. Il Cus Bari approfitta di un calo dei padroni di casa portandosi ad un punto dai canarini.I modenesi nel finale si riprendono e riescono a vincere 25-22.

La dirigenza del Cus Modena e il Presidente Diego Caravaglios si congratulano con i ragazzi e lo staff tecnico di coach Parisi per la qualificazione alle fasi finali che si terranno a Campobasso dal 21 al 25 Maggio.