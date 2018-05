Il CUS MoRe trionfa ai Campionati Nazionali Universitari

Si è svolta tra il 19 ed il 27 Maggio la 72esima edizione dei Campionati Nazionali Universitari, per questa occasione organizzati dall’Università degli Studi del Molise e dal Cus Molise.

Evento che ha messo a confronto i migliori atleti universitari d’Italia, ciascuno in rappresentanza del proprio ateneo locale, in differenti discipline (atletica, judo, karate, pugilato scherma, taekwondo, tennis, tennistavolo, tiro a segno, calcio maschile, calcio a cinque maschile, pallacanestro maschile, pallavolo maschile e femminile, rugby a sette maschile) oltre che a sport criterium e sport promozionali.

Il Cus Modena ha partecipato ai campionati inviando in Molise una rappresentanza di circa 80 atleti, oltre a vari accompagnatori e tecnici, che rappresentando l’ateneo UniMore hanno preso parte a gare di 10 discipline sportive (judo, tennis, taekwondo, scherma, pugilato, tiro a segno, atletica leggera, beach volley, pallavolo maschile e calcio a 11).

Lo scenario è stato rappresentato dalle strutture di Campobasso, Isernia e delle province annesse, con il PalaUnimol teatro di molte delle attività programmate.

Per il Cus Modena le prime gioie sono arrivate al PalaUnimol dal taekwondo con l’argento femminile conquistato da Lucia Masini (Forme categoria F cinture verdi) ed il bronzo maschile di Manuel Fabris (Forme categoria F cinture verdi).

A seguire sono arrivate la medaglia di bronzo nei 110 hs ottenuta da Giovanni Marchetti (corsi in 14’’98) ed ulteriori due medaglie dai ragazzi del taekwondo, l’argento di Liam Mezzani (Combattimento categoria M -80 kgcinture nere) ed un altro bronzo per Manuel Fabris (Combattimento categoria M-80 kg cinture verdi/blu).

Un’ulteriore medaglia per l’atletica è stata aggiunta in seguito al bronzo vinto da Federica Giannotti (200 mt in 24’’26) che si unisce al bronzo di Irene Crema nel judo sen -78 kg, andando ad arricchire il medagliere.

I ragazzi del calcio a 11 sotto la guida di Mister Francesco Cristiani, qualificati per la prima volta nella storia ai Cnu, sono usciti sconfitti sfortunatamente all’ esordio dal Cus Parma ma hanno poi trovato le giuste motivazioni per non sbagliare più e battere in seguito il Cus Lecce ed il Cus Palermo conquistando il 3 posto e una storica medaglia di bronzo nella disciplina (Barbati Antonio, Bellotti Riccardo, Buffagni Nicola, Cavicchioli Matteo, Fontana Lorenzo, Ghedini Matteo, Indrizzi Carlo, Lettieri Salvatore, Lotti Giovanni, Malavasi Lorenzo, Maletti Luca, Melegari Giulio, Parenti Andrea, Rossi Simone, Ruosi Nicolò, Saccani Marco, Turci Filippo, Zagnoni Davide, Zunarelli Nicolò).

Dalla scherma sono arrivate altre due medaglie importantissime conquistate da Giulia Alessandro, entrambe di bronzo e rispettivamente ottenute in spada e fioretto, che hanno fatto da apripista per lo storico oro raggiunto nel tennis doppio maschile dal duo Leonardo Baldi – Edoardo Trombin al termine di un incontro entusiasmante contro i padroni di casa del Cus Molise, inoltre raggiungendo l’oro anche come squadra (composta da Trombin Edoardo, Baldi Leonardo, Benassi Andrea, Piccolo Riccardo) per maggior numero di punti tra doppio e singolo.

Gli ultimi giorni della manifestazione ci hanno poi regalato ancora soddisfazioni sportive a Termoli dove in spiaggia Elisa Bellodi e Matilde Giardi si sono messe al collo la medaglia d’oro per la vittoria del beach volley femminile mentre sul ring del Palasabetta Claudia Salerno ha bissato la medaglia d’oro dell’anno passato nel pugilato ctg. 64 kg, confermando il titolo di campionessa in carica.

L’avventura in Molise del Cus Modena e dei suoi atleti si è conclusa con il 12esimo posto nel medagliere con 13 medaglie all’attivo e orgogliosi di tutti i ragazzi che hanno partecipato, con la speranza di migliorarsi sempre e puntare più in alto durante la prossima edizione.