Giro d'Italia, sul traguardo di Modena vince allo sprint Arnaud Demare

Va al francese Arnaud Demare la decima tappa del Giro d'Italia, che dopo 145 km si è conclusa sul traguardo di Modena. Il francese della Groupama-Fdj ha superato in volata Elia Viviani della QuickStep, in una volata a ranghi ridotti a causa di una brutta caduta nella testa del gruppo a circa 500 metri dall'arrivo, posto in via Emilia Ovest.

La tappa, breve e completamente pianeggiante, non riservato particolari emozioni se non prorio negli ultimi due chilometro, quando il gruppo è entrato nell'abitato di Modena per preparare e condurre lo sprint finale. La frazione odierna ha però visto la fuga di ben 115 chilometri da parte del giovane pavullese Luca Covili, promettente scalatore che non ha voluto mancare all'appuntamento con le strade di casa, nonostante il terreno a lui favorevole. Covili, in fuga insieme al tenace giapponese Sho Hatsuyama, è stato ripreso dal gruppo all'altezza di Stuffione di Ravarino.

Come sempre il Giro è stato accolto con entusiasmo dai modenesi, che hanno affollato le strade della città per il passaggio della corsa e della carovana, nel segno di uno sport che ha superato l'aspetto agonistico per diventare un tutt'uno con la tradizione e il folclore del nostro paese. Qualche inevitabile disagio alla circolazione per via della chiusura delle strade ha riguardato in particolare l'asse di via Emilia Est e la periferia nord, dove la corsa è transitata provenendo dal bolognese.

Domani la nostra provincia sarà ancora protagonista con la partenza da Carpi. Dalla città dei Pio, infatti, i corridori si lanceranno alla volta di Novi Ligure, per una frazione di 206 km.