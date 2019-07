Modena Fc, depositati i documenti per il ripescaggio in serie C

Quella odierna è stata una giornata in trasferta per il segretario generale Andrea Russo. Il dirigente gialloblù in mattinata è andato a Firenze negli uffici della Lega Pro, poi in treno si è trasferito a Roma per la tappa in Figc.

“Oggi ho praticamente concluso – dice Russo – il lavoro sviluppato nell’ultimo mese, alcuni documenti per il ripescaggio in serie C andavano consegnati personalmente sia a Firenze che a Roma. E’ stato concluso l’iter per poter essere ripescati. Dopo un percorso lungo sono contento, voglio ringraziare il presidente Romano Sghedoni, i soci del Modena e il direttore generale Roberto Cesati per avermi messo nelle condizioni di poter lavorare nella maniera migliore”.

Russo aggiunge: “Voglio dire grazie anche all’assessora allo sport Grazia Baracchi e ai dirigenti dell’ufficio sport del comune di Modena per la grandissima collaborazione degli ultimi giorni dove mi hanno aiutato a produrre i documenti relativi allo stadio Braglia. Come club – chiude Russo - è stato fatto tutto quello che serviva per ambire al ripescaggio fra i professionisti”.

