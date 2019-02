Empoli Sassuolo 3 - 0, le pagelle | Difesa da incubo, male anche il resto

Ecco le pagelle di Empoli Sassuolo 3-0.

EMPOLI: Dragowski 6; Veseli 6.5, Silvestre 6.5, Dell’Orco 6; Di Lorenzo 6.5, Krunic 7 (88’ Ucan s.v.), Bennacer 6, Acquah 7 (78’ Brighi s.v.), Pasqual 6; Farias 7.5 (67’ La Gumina s.v.), Caputo 6.5.

SASSUOLO: Consigli 5; Lirola 5, Magnani 5, Peluso 4.5, Rogerio 5; Locatelli 6, Sensi 5.5, Duncan 5 (46’ Bourabia 5); Brignola 5 (46’ Berardi 5.5), Babacar 4.5 (76’ Matri s.v.), Boga 5.

LA DIFESA 4 - Al di là dei voti dei singoli, il voto per il reparto deve essere assolutamente basso. I neroverdi si dimenticano in più occasioni di difendere, oltre che di giocare, lasciando così la possibilità ai giocatori dell’Empoli di fare qualsiasi cosa, compreso girare attorno alla difesa senza essere nemmeno seguiti arrivando davanti a Consigli palla al piede. Una giornata no può capitare, ma sarà forse meglio trovare dei rimedi immediati, anche per l’umore.

