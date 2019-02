Empoli Sassuolo 3 - 0 | Giornata nera in Toscana per i neroverdi

Disfatta totale per il Sassuolo che ad Empoli perde per 3-0 e non entra mai in partita nemmeno per reagire. Il primo tempo termina 2-0 con il gol segnati a distanza di tre minuti, dopo un quarto d’ora nella ripresa arriva anche il 3-0 che chiude il match.

IL MATCH - Meglio i padroni di casa in avvio di gara con Caputo che al 7' ha subito una buona occasione, ma Magnani riesce a chiudere. Si gioca prevalentemente a centrocampo in questo primo tempo, ma il possesso palla è in favore dei toscani. Al 22' traversa per l'Empoli con Krunic che di potenza tira di pochissimo impreciso. Risponde Babacar al 24' che calcia da fuori e non trova lo specchio della porta di pochissimo. Al 33' arriva il vantaggio degli azzurri con Krunic che prende palla a metà campo e gira attorno alla difesa arrivando a trovarsi solo di fronte a Consigli per poter calciare in porta. Solo tre minuti più tardi arriva il raddoppio di Acquah che in posizione centrale riceve cross dal fondo e la mette dentro. Cercano la reazione i neroverdi che sembrano svegliarsi dopo il doppio svantaggio, ma il primo tempo termina sul 2-0. Cambia qualcosa nell’intervallo De Zerbi che inserisce Berardi al posto di Brignola e Bourabia al posto di Duncan. A fare la partita però sono sempre i padroni di casa che rientrano carichi in campo. Al 55’ bel cross del Sassuolo che taglia l’area avversaria ma nessun giocatore neroverde arriva sul pallone. Al 60’ arriva il gol che non lascia più scampo a Berardi e compagni con Farias che salta tutta la difesa, mette a sedere Consigli e conclude in rete al termine di una stupenda azione personale. Si attenda solo la fine del match al ‘Castellani’ con le squadre che non hanno più motivazioni: i neroverdi non riescono a reagire e gli uomini di Iachini devono controllare senza nessuna fatica.

EMPOLI: Dragowski; Veseli, Silvestre, Dell’Orco; Di Lorenzo, Krunic (88’ Ucan), Bennacer, Acquah (78’ Brighi), Pasqual; Farias (67’ La Gumina), Caputo. A disp.: Provedel, Nikolaou, Diks, Antonelli, Rasmussen, Traorè, Pajac, Mchedlidze, Oberlin. All.: Giuseppe Iachini

SASSUOLO: Consigli; Lirola, Magnani, Peluso, Rogerio; Locatelli, Sensi, Duncan (46’ Bourabia); Brignola (46’ Berardi), Babacar (76’ Matri), Boga. A disp.: Pegolo, Demiral, Lemos, Ferrari, Adjapong, Magnanelli, Djuricic, Scamacca, Di Francesco. All.: Roberto De Zerbi

ARBITRO: sig. Mariani di Aprilia

RETI: 33' Krunic, 36' Acquah, 60’ Farias

NOTE: ammoniti Pasqual, Berardi

