Il Modena Fc esonera Zironelli, in panchina arriva Mignani

Nella giornata di oggi il Modena F.C. ha comunicato ufficialmente di aver sollevato dall’incarico il tecnico Mauro Zironelli. Il club ringrazia Zironelli per il lavoro fatto in questi mesi alla guida dei gialloblù e gli "augura le migliori fortune professionali". Fatale dunque la sconfitta di ieri a Cesena, arrivata al culmine di un inio di campionato abbastanza sottotono per i canarini e ben lontano dalle decantate ambizioni di promozione del club.

La società ha affidato la guida tecnica della prima squadra a Michele Mignani, ex calciatore e reduce dall'esperienza tecnica alla guida della Robur Siena. Il nuovo allenatore sarà presentato domani ai media nella sala stampa dello stadio Braglia ore 17.30