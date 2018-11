Fanfulla Modena 1 - 2 | Sempre più in alto i canarini

IL MATCH - Passa subito in vantaggio Modena all'8' del primo tempo con Lauria che tira dal limite e batte il portiere avversario. Equilibrato poi il prosieguo del match con i canarini che giocano bene e il Fanfulla che cerca il gol del pareggio trovandolo al 31' quando Barzotti la mette in rete di testa. Ancora un'occasione poi per i padroni di casa con Fall che impegna Dieye in una grande parata. Nella ripresa il copione è lo stesso e ancora una volta il Modena non attende troppo per tornare in vantaggio: al 55' Montella di testa insacca un corner di Baldazzi saltando più in alto di tutti. Bella parata di Dieye sotto la traversa al 61'. Prova a chiuderla Montella al 64', ma è troppo egoista e invece di passarla al compagno libero che arrivava centralmente, cerca il tiro e la butta addosso a Colnaghi sprecando un'occasione d'oro. Parata ancora di Dieye su Diana, al 70', che salva il risultato.

FANFULLA (4-3-3): Colnaghi; Premoli, Patrini, Luoni (75′ Romano), Diana (89′ Galazzi); Laribi (63′ Palmieri), Rossi, Brognoli; Fall, Barzotti, Radaelli (67′ Arodi). A disp.: Criscione, Zanoni, Grecchi, Cappato, Reali. All.: Ciceri

MODENA (4-2-3-1): Dieye 7; Ndoj 6.5, Dierna 6.5, Perna 6.5, Zanoni 6; Pettarin 6.5 (63′ Loviso 6), Rabiu 6; Montella 7 (87′ Bellini s.v.), Boscolo Papo 6, Baldazzi 6.5 (77′ Sansovini s.v.); Lauria 7 (60′ Gozzi s.v.). A disp.: Piras, Cortinovis, Pettinà, Messori, Falanelli. All.: Apolloni

ARBITRO: sig. Galipò di Firenze

RETI: 8′ Lauria, 31′ Barzotti, 58′ Montella

NOTE: ammoniti Montella, Laribi, Diana.