FeralpiSalò Modena 2 - 1 | Trasferta amara per i canarini, arriva una sconfitta

Arriva una sconfitta per il Modena che non riesce a creare grandi occasioni di fronte ad una FeralpiSalò piuttosto solida. Passa in vantaggio dopo appena tre minuti la squadra di casa, poi Ferrario trova il gol del pareggio al 19', ma al 35' Scarsella la chiude e non ci sarà più niente da fare.

IL MATCH - Parte subito male per i canarini che al 3' passano in svantaggio a causa di un errore in difesa quando Miracoli, su cross di Maiorino, riesce a infilarsi tra due uomini e tirare senza essere disturbato. Trema il Modena al 13' quando Miracoli la mette ancora dentro, ma il gol viene annullato per fuorigioco dell'attaccante. Finalmente si vede la squadra di Mignani che trova il pareggio al 19' grazie a Ferrario che di testa mette sotto la traversa un bel cross di Varutti dalla sinistra. La partita è molto aperta e sembra poter succedere di tutto da un momento all'altro. Al 35' arriva infatti il nuovo vantaggio dei padroni di casa con Scarsella che viene lanciato dalle retrovie e ancora una volta due difensori non bastano a fermare il tiro da distanza ravvicinata di Scarsella che si infila sotto al corpo di Pacini in caduta per tentare la parata a terra. Prova a pareggiare di nuovo Spagnoli che viene però parato da De Lucia al 43' e il primo tempo termina così, con la FeralpiSalò in vantaggio di una rete. Nella ripresa la gara prosegue alla stregua del primo tempo con i canarini che sembrano però più determinati degli avversari nel cercare il gol. Ci prova ancora Ferrario di testa, ma questa volta il pallone termina alto. Al 60' la palla entra in rete alle spalle del portiere di casa, spinto da Tulissi sugli sviluppi di un calcio d'angolo, ma il gol non è valido per una posizione di fuorigioco. Si fatica a creare occasioni sia da una parte che dall'altra, complice anche il balletto dei numerosi cambi che inizia a metà della ripresa. All'80' buona punizione conquistata dal Modena sulla sinistra dell'area: sulla palla va Pezzella che calcia in rete dove De Lucia può respingere senza alcun problema e sugli sviluppi lo stesso Pezzella viene ammonito per simulazione. Al 90' Pezzella entra in area e prova il tiro che esce però dallo specchio della porta. Chiude poi nella propria metà campo il Modena che deve guardarsi dal prendere il terzo gol.

FERALIPISALÓ (4-3-2-1): De Lucia 6; Vitturini 6.5 (86' Zambelli s.v.), Magnino 6, Rinaldi 6, Eguelfi 6; Hergheligiu 6 (61′ Altobelli s.v.), Guidetti 6.5, Pesce 6; Maiorino 6.5 (86' Mordini s.v.), Scarsella 7.5; Miracoli 7 (61′ Ceccarelli s.v.). A disp.: Liverani, Spezia, Baldassin, Bertoli. All.: Sottili

MODENA (4-3-1-2): Pacini 5; Mattioli 5.5 (72′ Bearzotti s.v.), Ingegneri 5, Zaro 5, Varutti 6; Davì 5.5 (59′ Pezzella 6), Rabiu 6 (72′ Laurenti s.v.), Muroni 6; Tulissi 5.5; Ferrario 7 (79′ Spaviero s.v.), Spagnoli 5.5 (59′ Rossetti s.v.). A disp.: Narciso, Giron, Politti, Stefanelli, Boscolo Papo, De Grazia, Bruno Gomes. All.: Mignani

ARBITRO: sig. Perenzoni di Rovereto

RETI: 3′ Miracoli, 19′ Ferrario, 35′ Scarsella

NOTE: ammoniti Varutti, Ceccarelli, Ingegneri, Maiorino, Pezzella.