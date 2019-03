Flop Ferrari in Australia. Forghieri: "Mancano risorse", Hamilton: "Tornerà a vincere"

Il quarto e il quinto posto della Ferrari di Domenica in Australia ha lasciato senza parole sia il team della Rossa sia i tifosi. Infatti, dalle prove eseguite nelle settimane precedenti, pareva che la Ferrari aveva le gare in pugno, e invece si scopre che non solo non riesce a competere con le Mercedes, ma è persino superata in velocità dalla Red Bull. Una scoperta che ha lasciato a bocca asciutta i fans della Ferrari, tra chi è sconcertato della sconfitta e chi ricorda che quello australiano è un Gran Premio molto particolare.

I commenti non sono mancati a seguito della evidente sconfitta, infatti su TuttoMotoriWeb, il ventennale direttore tecnico Mauro Forghieri spiega che: "La prima causa di questa sconfitta sono le risorse. Non mi aspettavo questa sconfitta, ma certo la Mercedes ha coperto bene le sue potenzialità." Secondo l'ingegnere modenese la Rossa Domenica ha dato tutto ciò che poteva e quindi il team di Maranello deve recuperare il prima possibile il gap con Mercedes e Red Bull altrimenti il campionato sarà davvero difficile.

Similmente commenta Hamilton sostenendo che "La Ferrari tornerà presto a vincere": Un Hamilton che nelle scorse gare aveva rilasciato dichiarazioni piuttosto chiare sul gap tra Mercedes e Ferrari, ma al contrario, con la Rossa in testa e la tedesca destinata ad un terzo e quarto posto. Dopo Domenica sappiamo che le cose sono diverse e quindi forse quella di Hamilton è più una dichiarazione per non gufare, anche se qualcuno ritiene che effettivamente il vantaggio della Mercedes potrebbe ridursi appena la Ferrari comprenderà quali sono i principali problemi.