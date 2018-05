Playout basket, Psa Modena sconfitta in Gara 3 a Fidenza

La PSA perde gara 3 a Fidenza e dovrà cercare la salvezza nell’ultimo appello disponibile, ovvero il girone a 3 in campo neutro, il prossimo weekend. Si sfideranno le 3 formazioni uscite sconfitte dal primo turno playout, ovvero la Gaetano Scirea Bertinoro la perdente di gara 3 tra S.Marino e Bsl S.Lazzaro.

Fidenza parte di slancio, Morciano segna subito 2 triple e scrive il 6-0 sul tabellone. Parmensi ancora avanti 15-10 a metà primo quarto con uno dei pochi 2/2 in lunetta della serata (14/24 totale al 40’ per i locali). Vucinovic, alla miglior prova stagionale (27 punti +9 rimbalzi), si iscrive alla partita e guida il break PSA, Ghedini mette la tripla del +3 (17-20) ma Biasich ripaga con la stessa moneta per il 20 pari del primo intervallo. Grande equilibrio nel secondo quarto, fino al 36-38 della pausa lunga.

Morciano in avvio di terzo quarto mette un’altra tripla (con 5/6 dall’arco e 35 di valutazione per l’mvp dei Fidentini) ma i modenesi sono in partita e piazzano un 1-9 che vale il massimo vantaggio sul 40-48. La reazione dei locali mette tutto di nuovo in discussione: 53-54 alla penultima sirena.

A 9’ dal termine del quarto parziale una tripla di Biasich vale il 56 pari, Riguzzi a metà periodo segna 4 punti filati che valgono il 59-64 per la PSA, ma un gioco da tre punti di Morciano rimette subito Fidenza in scia. Vucinovic dalla linea della carità fa 2/2 per il 64-67 a poco più di 180 secondi dal gong ma proprio quando l’impresa pare paterializzarsi, Fidenza trova un 7-0 in 2 minuti che decide la partita e la serie. I padroni di casa rimangono in C Gold e condannano la PSA agli spareggi.

Tutto ciò che si sa per ora di questo “girone della morte” è che si gioca nelle giornate di venerdì 11, sabato 12 e domenica 13, in campo neutro, ancora da definire orario degli incontri e sede degli stessi. Parzialmente noto il calendario; venerdì la PSA (peggior classificata della regular season) sfiderà la miglior classificata (Titano S.Marino se batterà BSL o Gaetano Scirea in caso di vittoria bolognese); sabato scenderà in campo la squadra rimasta a riposo venerdì contro la perdente del primo match. Domenica invece la vincente dell’incontro di venerdì sfiderà a sua volta la squadra che ha saltato l’incontro del venerdì. La vincente del gironcino rimarrà in categoria, le altre due squadre scenderanno in C Silver.

TABELLINO

Fidenza vs Psa Modena 76-71

Fidenza: Bricchi n.e, Barga 4, Biasich 11, Dimitrovic 1, Longoni 16, Gangarossa 5, Giani 3, Bialkowski 12, Morciano 24. All. Zanardi

Psa: Vivarelli 2, Pederzini 7, Basilicò n.e., Riccio, Ghedini 5, Tamagnini, Nasuti, Riguzzi 11, Vucinovic 27, Cappelli, Franko 19, Stucchi n.e. All.Spettoli