Fiorentina Sassuolo 0 - 1 | I neroverdi vincono e sorpassano i viola

Vince al termine di un'ottima partita il Sassuolo che schiaccia la Fiorentina al 'Franchi' ed effettua il sorpasso in classifica lasciando i viola a 40 e salendo a 41. Decisivo il gol di Berardi e la parata di Consigli sul rigore di Veretout.

IL MATCH - Parte leggermente meglio il Sassuolo in questo match che viene giocato in sostanziale equilibrio e che non offre grandi occasioni nella prima parte. Ci prova Berardi al 15' e trova l'ostacolo Milenkovic che sembra commettere fallo di mano in area, ma il replay conferma che il braccio era aderente al corpo. Prende coraggio Magnanelli al 18' calciando da fuori area, ma il pallone esce di molto dallo specchio della porta. Grande azione personale di Sensi al 23' quando si porta sul fondo saltando due avversari per crossare, ma il suo sforzo non viene premiato. Al 28' Rogerio vanifica una grande azione corale colpendo il pallone col tacco ad un metro dalla porta e mandando incredibilmente fuori. Salvataggio in corner di Laurini che riesce a mettere il piede ad un metro dalla porta prima dell'arrivo dei giocatori neroverdi. E' un Sassuolo molto più convincente della Fiorentina, sia nella qualità che nella voglia di vincere questa partita che non regala obiettivi né all'una né all'altra. Al 37' Consigli salva in uscita su Muriel togliendogli il pallone dai piedi. Un minuto più tardi passa in vantaggio il Sassuolo con Berardi che riceve da Sensi al limite dell'area e calcia trovando una deviazione avversaria che mette in difficoltà Lafont. Al 39' ancora protagonista Consigli che pare in tuffo su un tentativo non irresistibile di Dabo. Si accende ora la partita e al 40' viene concesso un calcio di rigore, confermato poi dal VAR, per fallo in area di Peluso su Chiesa. Sul dischetto va Veretout e sempre più protagonista Consigli para un rigore calciato bene e salva il risultato. Il primo tempo termina sullo 0-1 nonostante l'ottimo tentativo di Sensi nei secondi finali. Due cambi per Montella ad inizio ripresa nel tentativo di dare una scossa alla squadra. Al 51' prova un pallonetto dalla distanza Sensi, ma il pallone esce troppo alto. Ancora fondamentale Consigli al 56' quando con la punta delle dita manda in corner un tiro potente di Chiesa dalla distanza. Torna al gol il difensore Demiral al 59' quando sugli sviluppi di un calcio d'angolo Lirola arriva al cross e la mette rasoterra a centro area dove il turco la tocca girandola in porta quasi da attaccante vero; dopo alcuni minuti di stop per la consultazione del VAR, il gol viene annullato per fuorigioco millimetrico del giocatore neroverde. Al 73' Demiral manda in corner un tiro potente di Muriel dal limite e si conferma bestia nera per gli attaccanti viola che non riescono a superarlo.

FIORENTINA: Lafont; Laurini, Pezzella, Milenkovic; Mirallas (46' st Gerson), Veretout, Fernandes (75' Simeone), Dabo (46' st Beloko), Biraghi; Chiesa, Muriel. A disp.: Ghidotti, Brancolini, Hancko, Vitor Hugo, Ceccherini, Norgaard, Benassi, Montiel, Vlahovic. All.: Vincenzo Montella

SASSUOLO: Consigli; Demiral, Peluso, Ferrari; Lirola, Sensi (82' Duncan), Magnanelli, Bourabia, Rogerio; Berardi (90' Matri), Babacar (69' Boga). A disp.: Pegolo, Satalino, Marlon, Lemos, Sernicola, Adjapong, Djuricic, Brignola, Di Francesco. All.: Roberto De Zerbi

ARBITRO: sig. Fourneau

RETI: 38' Berardi

NOTE: ammoniti Laurini, Pezzella, Peluso, Beloko.

