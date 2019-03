Fiorenzuola Modena 0 - 3 | Duca la sblocca, Ferrario fa doppietta

IL MATCH - Subito impegnato Libertazzi per opporsi, al 3’, ad una bella punizione di Loviso. Risponde poi il Fiorenzuola con Saporetti che al 13’ approfitta di una uscita completamente sbagliata di Piras e calcia a porta vuota ma manda incredibilmente alto. Al 17’ sembrano mettersi bene le cose per i gialloblù quando Corbari atterra Spaviero lanciato solo verso rete e viene espulso senza alcun dubbio. Solamente due minuti più tardi i padroni di casa rischiano di rimanere addirittura in nove quando Libertazzi tocca il pallone con le mani fuori dall’area, ma l’arbitro fischia invece un fallo in attacco. I canarini fanno tanto possesso ma non trovano il tiro vincente. Ci va molto vicino Spaviero al 33’, ma trova la traversa ad opporsi. Nel finale è ancora il Modena a impegnare il portiere avversario in un paio di occasioni che terminano in nulla di fatto. Nella ripresa il match riprende allo stesso modo, con gli uomini di Bollini che giocano e fanno possesso palla senza trovare lo spunto decisivo. Colpo di testa di Ferrario parato al 54’, ma l’attaccante era anche in posizione di fuorigioco. Finalmente al 59’ arriva il vantaggio firmato da Duca, entrato appena due minuti prima, che con un pallonetto dalla destra scavalca Libertazzi e la mette in rete. Incredibile parata di Libertazzi su un pallonetto di Sansovini al 65’. Al 72’ arriva anche il raddoppio di Ferrario che ci mette sempre la firma e fa trovare un po’ di tranquillità ai suoi a venti minuti dal triplice fischio; l’assist è di Spaviero, ancora uno dei migliori in campo. Arriva anche il terzo gol per il Modena e la doppietta di Ferrario che all’85’ dalla sinistra dell’area infila il pallone sul secondo palo con precisione tagliando fuori Libertazzi. Sono 101 gol in Serie D per lui che ne fa 20 in questo campionato ed è sempre più in testa alla classifica dei marcatori.

FIORENZUOLA (4-3-3): Libertazzi; Bedino (65′ Colantonio), Bruzzone, Corbari, Guglieri, Bouhali (77′ Contini), Zaccariello, Tunesi (70′ Matera); Saporetti (22′ Varoli), Kakorri, Anastasia (85′ Cosi). A disp.: D’Apolito, Davighi, Saia, Rivi. All.: Brando

MODENA (4-3-3): Piras 6; Ndoj 6.5, Gozzi 6, Berni 6, Perna 6.5; Calamai 6 (57′ Duca 7), Loviso 6 (89′ Boscolo Papo s.v.), Rabiu 6.5; Sansovini 6 (68′ Montella 6.5), Ferrario 8 (89′ Letizia s.v.), Spaviero 7. A disp.: Dieye, Cortinovis, Messori, Bellini, Ferretti. All.: Bollini

ARBITRO: sig. Galipò di Firenze

RETI: 59’ Duca, 72’, 85’ Ferrario

NOTE: ammoniti Zaccariello, Colantonio, Ferrario. Espulso: Corbari.

