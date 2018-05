Flag football, i giovani Vipers al bowl di Ferrara

Domenica 13, a Ferrara, i giovani atleti della Vipers Academy hanno affrontato il secondo bowl dei campionati di flag Under 13 e Under 17. I gironi a cui sono stati assegnati i VIpers erano certamente ostici con squadroni come i Panthers Parma (nell’Under 13) e con i campioni d’Italia dei Duchi Ferrara nell’Under 17. I giovani atleti modenesi, preparato dallo staff tecnico guidato da Steve Cavazzuti, hanno ben figurato mettendo in mostra un’ottima crescita fisica e tecnica e la determinazione che sta caratterizzando ogni uscita dei VIpers anche a livello senior.

Per i ragazzi dell’Under 13 – di età compresa tra gli 8 e gli 11 anni – la prestazione migliore è stata quella con i padroni di casa dei Duchi che, nonostante la maggiore esperienza, sono riusciti ad aggiudicarsi la gara solo per 9 a 6.

Nell’Under 17, l’unico rammarico è stato quello di avere concesso la vittoria agli Hurricanes Vicenza nella partita d’esordio solo a causa di qualche ingenuità di troppo in difesa. Nella seconda gara i modenesi si riscattano e con una prestazione in cui dimostrano grande motivazione fisica e tecnica, si affermano nettamente sui Redskins Verona. La terza e ultima gara della giornata è quella che consentirebbe l’accesso alle finali nazionali di Grosseto. Per raggiungerle però ci sarebbe da superare lo scoglio Duchi che hanno tutta l’intenzione di confermarsi campioni d’Italia di categoria. Un ostacolo che alla fine si dimostra troppo ostico per i Vipers che devono accontentarsi della crescita dimostrata. Una crescita costante che fa ben sperare lo staff tecnico per il futuro di un movimento che anche a Modena sta finalmente prendendo piede grazie alla collaborazione sempre più costante con le scuole.

