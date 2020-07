Fornasari cresce a Savona. Rientro con vittoria per De Berti a Imola

La dimostrazione del duro lavoro arriva dai lunghi salti di Randazzo e di Iapichino e dalle le belle prestazioni nella velocità per Tortu e Jacobs. In gara con questi big anche una rappresentanza di velocisti di casa Fratellanza a partire da Freider Fornasari, che ha corso velocissimo in batteria nei 100 metri piani. Il gialloblù ha preso parte alla seconda delle tre batterie in programma, la stessa di Marcel Jacobs. Stimolato da una gara tecnicamente importante ha saputo gestire al meglio il rettilineo tagliando il traguardo in 10”62, avvicinandosi così al suo primato personale, realizzato nel 2018, di 10”56 e guadagnando l’accesso alla finale B, corsa in terza corsia in 10”68 che gli è valso il terzo posto.

Al femminile nei 100 metri le tre atlete gialloblù in gara hanno avuto a che fare con le migliori velociste azzurre. Laura Fattori, Eleonora Iori e Leonice Germini non hanno avuto accesso alla finale, ma in batteria hanno corso bene. La Fattori è riuscita a scendere sotto i 12” chiudendo in 11”98, nella stessa batteria la Iori ha realizzato un 12”05 e Leonice Germini invece nella batteria successiva ha chiuso in 12”38.

Infine nei 200 metri Anna Cavalieri ha avuto l’onore di correre in batteria con la campionessa Lalova-Collio, che ha vinto la gara. La portacolori della Fratellanza ha chiuso in 24”93.

A Imola altri atleti della Fratellanza si sono cimentati nel TAC

La gara rivelazione della serata per la formazione gialloblu è stata quella di Michele De Berti, al rientro in pista dopo un anno di stop causa infortunio. La Promessa, in seconda serie vista la mancanza del tempo di accredito, ha controllato l’andatura nel primo giro per poi incrementare il ritmo negli ultimi 400 metri e chiudere in 1’53”85 realizzando la miglior prestazione di giornata. De Berti è riuscito anche ad avere la meglio sull’atleta di casa Francesco Conti che ha chiuso in 1’53”92.

Nella velocità maschile bene Bokar Badji con 11”02, nel test dove a realizzare il miglior tempo è stato Diego Pettorossi della Virtus Bologna in 10”67. Undicesimo lo Junior Valentini in 11”40.

Buoni i risultati provenienti dalla pedana del salto con l’asta dove Jacopo Mussi ha valicato i 4,80 metri vincendo la gara condotta senza errori e che ha visto ben altri 4 atleti della categoria Allievi superare i 4 metri, oltre allo Junior di casa Fratellanza Yoro Menghi che con 4,10 ha realizzato il primato personale ed il quinto risultato di giornata. A dieci centimetri dal personale, invece, Filippo Spaggiari che si è dovuto accontentare del salto a 3,90 metri.