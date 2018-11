Tanti successi targati Fratellanza nella campestre di Pavullo

Con le prime corse campestri, valevoli per il campionato provinciale, ha preso il via la stagione invernale per atleti e atlete de La Fratellanza 1874. Dai più giovani, che da qualche settimana si sono avvicinati all’atletica tramite i corsi, agli adulti la giornata di ieri è stata uno dei primi appuntamenti in calendario.

Il Campo d’Aviazione di Pavullo ha fatto da terreno di battaglia per i crossisti che hanno avuto a che fare con una delle prove tecnicamente più difficili di tutto il campionato. Anche il neo-aviere di casa Fratellanza, ma pavullese Doc, Alessandro Giacobazzi ha preso parte alla competizione con i colori del Centro Sportivo Aereonautica. “Bella gara e percorso tosto” sono state le sue parole. L’organizzazione dell’Atletica Frignano ha infatti dovuto fare i conti con il maltempo, che ha reso impraticabile la parte di campo arata, costringendo i tecnici a cambiare leggermente il tracciato rispetto agli anni scorsi per gli oltre 300 atleti che da tutta la provincia hanno preso parte alla gara nelle diverse categorie, dagli Esordienti C nati nel 2011-2012 agli amatori di ogni età.

Davvero folta, nel complesso, la pattuglia di portacolori della Fratellanza, che ha conquistato vittorie importanti in tante categorie, a partire dai più piccoli grazie alle prestazioni di Nicolò Fiumara negli Esordienti B e Giada Margherita Ligorio negli Esordienti A. Tra le Allieve successo di Giulia Cordazzo davanti a Francesca Badiali e a Ludovica Severi, che ha chiuso immediatamente alle spalle del podio. Riccardo Brighi, invece, ha trionfato tra gli Juniores.

Nelle gare senior da registrare il dominio assoluto dei fratelli Giacobazzi, con Francesca che ha vinto per distacco in campo femminile e Alessandro in campo maschile, seguito da Riccardo Tamassia che ha ingranato la quarta a due terzi di gara, correndo un ultimo giro del tracciato a ritmo davvero sostenuto, ma non è bastato per raggiungere il rivale che aveva già creato il vuoto alle sue spalle.

Le gare provinciali, prossimo appuntamento a San Felice, faranno anche da antipasto agli appuntamenti più attesi in casa gialloblù. Domenica 11 e 25 novembre, infatti, si terranno le due prove nazionali di cross valide come selezione per entrare a far parte della pattuglia azzurra agli Europei che si disputeranno a dicembre in Olanda.