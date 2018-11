Cross, dominio modenese a Osimo. Moro tredicesimo alla Maratona di Firenze

Grandi prestazioni, vittorie e piazzamenti di prestigio per i portacolori gialloblù in maglia Fratellanza e dei Gruppi Sportivi Militari nel Cross Valmusone di Osimo. La seconda prova di selezione per la Nazionale che gareggerà agli Europei di Tillburg è a forti tinte modenesi.

Promesse, Giacobazzi e Colombini sui gradini più alti del podio - Nella gara più massacrante, sulla distanza di dieci chilometri e complicata dal meteo tutt’altro che positivo, grande risultato per Alessandro Giacobazzi e Simone Colombini che chiudono primo e secondo per quanto riguarda la categoria Promesse. I due pavullesi, che da qualche tempo ormai vestono la casacca dell’Aereonautica Militare, hanno fermato rispettivamente il cronometro sul tempo di 30:37 e 30:51 ovvero sesto e ottavo piazzamento complessivo nella classifica generale che tiene conto anche della gara Senior vinta dall’esperto Daniele Meucci dell’Esercito. Un risultato che serviva soprattutto a Simone Colombini che non aveva concluso la prova di Trieste e che vale per entrambi la pressoché certa chiamata in azzurro.

Senior donne, sugli scudi Santi e Cascavilla - Nella prova riservata alle categorie Senior e Promesse donne, sulla distanza dei sette chilometri, ancora tanto gialloblù in vetta alla classifica finale. La pavullese Christine Santi, in casacca dell’Esercito, e l’attuale portacolori della Fratellanza Maria Chiara Cascavilla hanno concluso ai vertici, rispettivamente seconda e quinta assolute, ma prima e seconda considerando solo la graduatoria Senior. Il crono di 24:23 per la Santi e 24:42 per la Cascavilla consente di sperare concretamente in una convocazione in azzurro per entrambe, anche se la composizione della formazione che difenderà i colori in azzurro per questa categoria appare davvero incerta.

Junior e Allievi, ancora una super Cornia. Brighi sorprende - A completare il quadro degli atleti gialloblù in gara sono Martina Cornia e Riccardo Brighi. Per la giovanissima allieva modenese anche ad Osimo arriva un risultato di prestigio, ovvero il successo nella propria categoria ed un terzo posto complessivo al termine di una volata che ha visto prevalere le Junior Elisa Palmero e Ludovica Cavalli per soli cinque e due secondi. Anche per lei porte della Nazionale pronte a schiudersi, mentre ad un passo da questo risultato sembra esser giunto l’ultimo rappresentante della Fratellanza: il classe 2000 Riccardo Brighi. Per lui settimo posto finale al termine di una sfortunata volata che poteva regalargli anche il quinto posto, ma una prova sicuramente convincente ed in crescita dopo il decimo posto di due settimane fa nella più “agevole” Carsolina.