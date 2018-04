A Spezzano ottimi risultati per la Fratellanza. Exploit di Martina Cornia

Ai campionati regionali di Staffette organizzati per la prima volta nella pista di atletica di Spezzano con l’organizzazione dell’atletica RCM Casinalbo, successo femminile per i colori della Fratellanza mentre la formazione maschile ha raggiunto il secondo posto dietro l’Atletica Lugo. Exploit di Martina Cornia nel bresciano con il titolo regionale vinto nei 20’ di corsa in pista.

Staffette: un oro, tre argenti e un bronzo. Vittoria nella 4x100 cadette per il quartetto comporto da Giulia Bernardi, Claudia Coppi, Ludovica Di Bitonto e Camilla Valentini che hanno corso in 50.58 vincendo la corsa davanti all’Atletica Piacenza.

Argento nella 4x100 cadetti con Filippo Spaggiari, Nicholas Van Der Pouw, Niccolò Cavicchioli e Nicolò Brandoli che hanno corso l’ottimo tempo di 46.61, ma ancora più bravi sono stati i ragazzi dell’Atletica Lugo capaci di correre in 46.56.

Medaglia d’argento anche per la 4x100 ragazzi composta da Francesco Rasconi, Mattia Cremaschi, Samuele Costanzini e Michele Di Paolo che hanno corso in 53.53 ad un soffio dalla formazione dell’Atletica Lugo.

Infine terzo metallo d’argento per la 4x100 ragazze con Ilaria Bellei Ponzi, Giada Lodi, Asia Tognoli e Giulia Lodi che hanno corso in 54.79 due decimi peggio dell’Atletica Copparo che ha vinto correndo in 54.55. Bronzo invece per la 3x800 ragazzi con Francesco Zurru, Davide Silvestri e Silvio Feola capaci di correre in 7:41.88 .

Quarto posto nella 3x1000 cadette per Gaia MArchetti, Eleonora Ferraresi e Martina Berni con il tempo finale di 10:29.92. Settimo posto per i cadetti della 3x1000 con Andrea Magelli, Gabriele Valdevit e Simone Magotti che hanno corso in 9:28.63.Nona la 3x800 ragazze con Alessia Gavioli, Rebecca Mosca e Chiara Rossi che hanno corso in 8:31.12.

Cornia campionessa regionale 20’ in pista. A Rodengo Saiano (Brescia) sono andati in scena i campionati regionali lombardi ed emiliano romagnoli dei 10.000 metri e dei 20’ allieve e 30’ allievi. Gran bel risultato di Martina Cornia che nei 20’ allieve ha corso 5507 metri firmando l’ottava prestazione all-time italiana di questa gara, vincendo il titolo regionale davanti alla compagna di allenamenti Francesca Badiali, al primo anno di categoria, capace di correre 4990 metri.

Master: la Fratellanza maschile vince il Trofeo Master. Netta vittoria della formazione maschile al trofeo regionale master andato in scena a Misano Adriatico dove la formazione della Fratellanza ha dominato con 27.056 punti davanti all’Acquadela Bologna (23.736 punti). Terzo posto per la formazione femminile con una squadra ancora in crescita ma già capace di difendersi.

I migliori punteggi li hanno portati Tarcisio Venturi con il peso lanciato a 11,64 (965 punti), poi Alessandro Guazzaloca nel lungo con 5,67 (891 punti) e Paolo Barchi nei 100 metri corsi in 12.69 (834 punti) e nei 200 metri 27.07 (789 punti). Punteggio prezioso anche nei 1500 per Marco Moracas con 4:47.23 e 855 punti e gli 831 punti portati da Arrigo Ghi con 1,27 nell’alto gli 830 punti nel disco per Ugo Coppi con 41,72.

