Frosinone Sassuolo 0 - 2 | Neroverdi verso l'Europa, torna al gol Berardi

Vittoria netta del Sassuolo sul campo del Frosinone. Nel primo tempo apre le marcature l'autogol di Ariaudo, mentre nella ripresa è Berardi a raddoppiare e chiudere il match.

IL MATCH - Parte bene il Sassuolo che mantiene il possesso palla sembrando in gestione della partita. Al 6' però sono i padroni di casa ad avere la prima occasione con un calcio piazzato di Ciano che termina di poco fuori. Al 16' risponde Babacar con un colpo di testa che finisce alto. E' poi Duncan a cercare il tiro poco dopo, ma il pallone finisce il curva. Si fanno rivedere i padroni di casa al 22' con Ciofani che di testa la piazza nell'angolo basso, ma Consigli è attento e para. Al 35' si supera Consigli che para sotto la traversa un pallone calciato forte da Ciofani. Al 43' arriva il vantaggio del Sassuolo con Duncan che da posizione defilata a destra crossa basso in mezzo e la deviazione di Ariaudo spiazza Sportiello che non riesce a coprire il proprio palo. Nella ripresa è ancora Sassuolo e al 58' arriva il raddoppio con Berardi che dal limite batte Sportiello. Al 67' Ferrari colpisce di testa ma il pallone si stampa sulla traversa. Il Frosinone sembra non essere in grado di reagire al doppio svantaggio, solo Ciofani tenta qualche lampo che non produce però effetti. All'85' ancora Consigli effettua una buona parata su Pinamonti nell'angolo vicino al palo mandando in corner.

FROSINONE: Sportiello; Goldaniga, Ariaudo, Capuano; Zampano, Chibsah (64' Pinamonti), Maiello, Beghetto; Ciano, Campbell (63' Soddimo), Ciofani. A disp.: Bardi, Brighenti, Salamon, Ghiglione, Sammarco, Gori, Molinaro, Krajnc, Cassata, Perica. All.: Moreno Longo

SASSUOLO: Consigli; Lirola, Marlon, Ferrari, Rogerio; Sensi (75' Bourabia), Locatelli, Duncan; Berardi, Babacar (79' Brignola), Di Francesco (88' Magnani). A disp.: Pegolo, Satalino; Lemos, Peluso, Dell’Orco, Magnanelli, Trotta, Matri. All.: Roberto De Zerbi

ARBITRO: Abbattista

RETI: 43' Ariaudo (aut.), 58' Berardi

NOTE: ammoniti Chibsah, Rogerio, Sensi, Soddimo