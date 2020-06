Atletica: si torna a gareggiare al Campo Comunale

L’attesa è finita, dopo diversi mesi di stop l’atletica riparte anche al Campo Comunale con il penultimo TAC emiliano romagnolo in vista dei primi veri meeting che prenderanno il via nel mese di luglio. Saranno più di trenta i gialloblù di casa Fratellanza che si confronteranno domani con i rivali in questo appuntamento che prevede 4 gare maschili e altrettante femminili in un programma che prenderà il via alle 17:30 con le gare di giavellotto maschile, asta femminile e 110 metri ostacoli maschili.

Gli atleti in gara - Folta la pattuglia della Fratellanza al via, come detto, ma in larga parte per quanto riguarda le gare di velocità sui 200 metri maschili e 100 metri femminili. Nei 200 il miglior accredito è quello del bolognese Pettorossi davanti allo specialista azzurro dei 400 Lorenzo Benati e al nostro Alessandro Ori. Tra gli altri gialloblù al via anche Michel Petillo, vincitore della gara sulla medesima distanza sabato a Rubiera in 23’’05. Nella velocità femminile guidano la lista di partenza le ‘solite’ Fattori, Giannotti e Germini seguite a breve distanza, come tempo di accredito, anche da Anna Cavalieri. Passando agli ostacoli ci sarà l’esordio nella sua specialità di Jordan Martinez Herrera. Nei salti in gara Samuele Campi nel triplo.

I risultati di Parma e Imola - In settimana si sono svolti altri due TAC a cui hanno preso parte una ristretta rappresentanza di atleti gialloblù. Mercoledì a Parma il classe 1996 Matteo Bifulco ha chiuso al secondo posto i 100 piani in 11’’33 alle spalle del reggiano Kyereme. Ieri, invece, si è gareggiato nuovamente ad Imola con la tripletta firmata Fratellanza nell’asta grazie alla vittoria di Jacopo Mussi, con la misura di 4.80 metri, davanti a Francesco Lama con 4.60 e all’Allievo Filippo Spaggiari con 3.70 metri. Al femminile poca concorrenza e subito un positivo riscontro cronometrico per Alessandra Morandi sui 400 metri, vinti con il tempo di 57’’56.