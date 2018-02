Premiati dopo la due giorni di gare il "ragazzo e la ragazza più veloci di Modena"

L’edizione 2018 de “La Ragazza ed il Ragazzo di Modena “ ha visto il record di partecipanti con 620 studenti che si sono presentati al via dei 60 metri rappresentando quasi tutte le scuole di Modena (382 studenti delle scuole medie e 270 delle scuole superiori) che hanno animato questa edizione.

Come ormai da diversi anni, ai campioni 2018 verrà assegnata una bicicletta offerta da Banca Interprovinciale mentre l’edizione 2018 de “La Ragazza ed il Ragazzo di Modena “ ha visto il record di partecipanti con 620 studenti che si sono presentati al via dei 60 metri rappresentando quasi tutte le scuole di Modena (382 studenti delle scuole medie e 270 delle scuole superiori) che hanno animato questa edizione tutti i partecipanti hanno ricevuto la maglietta dell’edizione 2018 offerta dal Mollificio Modenese.

Il ragazzo e la ragazza più veloci delle scuole medie di Modena. I più veloci sono stati Camilla Valentini delle scuole medie Paoli con 8”59, e Tommaso Mazza delle scuole medie Carducci con 8”07 entrambi classe 2004.

Scuole superiori. L’aria era diventata rarefatta nel momento dello start delle finali, con la tensione dei protagonisti che era davvero alle stelle. Alessandra Morandi, dopo aver vinto l’edizione 2015, ed essere stata la più veloce di annata del 2016 e 2017, arrivava a questa finale con il desiderio di tornare a vincere dato che si trattava della sua ultima partecipazione. Partita molto bene la Morandi si è distesa nel lanciato fermando il cronometro in 7.98, suo nuovo primato personale e prima volta al di sotto degli 8 secondi. Riccardo Valentini, dopo il secondo posto della scorsa edizione, si presentava in finale con l’obiettivo di precedere Cavicchioli che aveva già corso in 7.49. Così è stato e Riccardo si è disteso sul rettilineo dei 60 metri andando a vincere il titolo 2018 correndo in 7.44, cinque centesimi meglio di Cavicchioli.

Scuole più veloci.Nella premiazione dedicata alle Scuole, che va a sommare i migliori cinque tempi del 2004 e del 2005, divisi nelle due classifiche maschili e femminili, hanno trionfato la S.M. Lanfranco al maschile con 1’25”11 e la S.M. San Carlo al femminile con 1’32”69. La classifica combinata femminile ha però visto le Lanfranco subito a seguire, a soli 20 centesimi di distacco, in 1’32”86, terze le Carducci, quarta la S.M. Paoli, quinta la S.M. Ferrari, sesto l’istituto Cavour e le altre scuole a seguire. Al maschile la classifica è ancora più ravvicinata con le S.M. Ferraris in 1’25”21 soli 10 centesimi di distacco dalle Lanfranco, terza piazza per il Cavour, quarta la S.M. Carducci, quinta la S.M. San Carlo e sesta la S.M. Guidotti con gli altri istituti a seguire.

Gallery