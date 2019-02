Genoa - Sassuolo 1-1, le pagelle | I migliori in attacco e in porta

LE PAGELLE

Consigli 6,5; Lirola 6, Magnani 6, Peluso 6,5, Rogerio 6; Duncan 6 , Sensi 6 (Buorabia 6,5), Locatelli 6,5; Berardi 6, Babacar 6 (Boga 6), Djuricic 6,5 (Matri s.v.)

I MIGLIORI – I PEGGIORI

Una prestazione generale discreta ma non eccezionale esalta gli episodi: il gol di Djuricic (6.5) dà la palma del migliore neroverde proprio al primo giocatore della lista della spesa che De Zerbi portò a Sassuolo da Benevento la scorsa estate. Bourabia (6,5) ha ingaggiato un gran duello col portiere genoano Radu, che gli ha detto no due volte. Infine Consigli (6,5): la parata su Kouamè è di quelle che fanno un risultato.

Pelo nell’uovo per cercare “il peggiore”: Rogerio (6) rischia tantissimo quando nel finale si fa rubare palla da Pandev ed è costretto a metterlo giù. Il “giallo” è doveroso e sporca la decorosa prestazione.

