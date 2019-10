Challenge e il Seminatore d'oro 2019 per il Modena Golf Club

Il Modena Golf si aggiudica il challenge e il Seminatore d'oro 2019 dopo una stagione di successi, finita nel migliore dei modi, conclusa con le finali match play regionali giocate con la formula due giornate, tre match (quarti, semifinale, finale). Giovanni Delorenzi, vince nella categoria U16 maschile, Roberta Rovatti nell'U16 femminile e Emma Campagnoli nell'U14 femminile. Secondo posto per Enrico Gatti nell'U14 maschile dopo una buca di spareggio, e secondo posto anche per Ernesto Artioli Gnoli nell'U12 maschile che cede alla 18 per un birdie dell'avversario.