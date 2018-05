Modena Calcio, sulla panchina torna Gigi Apolloni

La Società Pro Modena ha messo a segno il primo colpo ufficiale nel lento e faticoso processo di ricostruzione del Modena Calcio. Questa mattina è infatti stato raggiunto l'accordo con Gigi Apolloni, che sarà l'allenatore responsabile della Prima Squadra per la stagione sportiva 2018/2019.

Per la panchina la società di Amadei e Sghedoni, dunque, il ds Doriano Tosi ha messo a disposizione un nome di prestigio, che può contare su un'esperienza sia in serie D che nelle categorie superiori. Per Apolloni si tratta per altro di un gradito ritorno, dal momento che il 51enne laziale guidò i gialli in serie B anche nella stagione 2009-2010.

La presentazione ufficiale è prevista lunedì prossimo presso la Sala Stampa dello stadio Braglia.