“Giornata della solidarietà gialloblu”, domenica allo stadio per Aseop

Il Modena F.C. 2018 comunica che la prevendita della gara Modena-Pergolettese, in programma domenica 16 dicembre alle ore 14.30 e valevole per la 16^ giornata della Serie D 2018/2019, sarà attiva da mercoledì 12 dicembre e terminerà Sabato 15 Dicembre. La gara con la Pergolettese sarà dedicata alla “Giornata della solidarietà gialloblu”, pertanto tutti gli abbonamenti non saranno validi per l’accesso allo Stadio. Una parte dell’incasso, infatti, sarà devoluto in beneficenza alla Onlus ASEOP per il progetto la “Casa di Fausta” che ospita i familiari dei bambini ricoverati presso i reparti pediatrici del Policlinico di Modena.

Sarà possibile acquistare i tagliandi della gara in prevendita presso tutti gli sportelli di BPER Banca (fino Venerdì) e presso i seguenti punti vendita VivaTicket (fino a Domenica):

Ipermercato Conad La Rotonda, Strada Morane, 500 – Modena

Tabaccheria Pellegrini, Via Emilia Est, 547 – Modena

Tabaccheria Sant’Agostino, Via Emilia Centro, 224 – Modena

Caffetteria Via Veneto, Via Vittorio Veneto, 90/92 – Modena

Tabaccheria Balugani, Via Emilia Ovest 476 - Modena

Goldbet, Via Berengario, 78 – Carpi (MO)

Radio Bruno, Via Nuova ponente, 24/A – Carpi (MO)

Coop Reno Casumaro, Via per Ferrara, 151/C – Finale Emilia

Althea Bar Pasticceria, Piazza Falcone e borsellino, 21 – Fiorano Modenese (MO)

Tabaccheria Borsari, Piazza Tosi, 13 – Fiorano Modenese (MO)

Tabaccheria Divinius2, Via Radici in piano, 160 – Formigine (MO)

Edicola Il Quadrifoglio, Via Nazario Sauro, 6 – Manzolino di Castelfranco (MO)

Radio Pico, Via Agnini, 47 – Mirandola (MO)

Tabaccheria Via Larga, Via Provinciale Est, 78/80 – Nonantola (MO)

Videoteca Cinecittà, Piazza Toscanini, 4 – Pavullo nel Frignano (MO)

Agenzia pratiche auto Morini Pizzetti, Via Radici in Piano, 15 – Sassuolo (MO)

Tabaccheria Ansaloni, Via Cavallotti, 39 – Sassuolo (MO)

Tabaccheria Bellodi, Via Mazzini, 29 – Sassuolo (MO)

Tabaccheria Corallo, Via Braida, 221 – Sassuolo (MO)

Tabaccheria del Viale, Viale della Pace, 231 – Sassuolo (MO)

Edicola Cartacanta, Via Caduti, 193 – Soliera (MO)

Edicola Leopardi, Piazza Leopardi, 21 – Spilamberto (MO)

La quercia dell’elfo, Via Bonesi, 1/B – Vignola (MO)

Tabaccheria Arcobaleno, Via Ballestri, 278 – Vignola (MO)

Le biglietterie dello Stadio Braglia saranno aperte Sabato 15 Dicembre dalle ore 15.00 alle ore 19.00 e Domenica 16 Dicembre dalle ore 11.00 e fino ad inizio gara.

