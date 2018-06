Pentamodena scherma, soddisfazione per le spadiste modenesi

Avviandoci verso la conclusione della stagione agonistica 2017-2018, il Pentamodena Scherma può vantare ben due fiori all’occhiello. Si tratta delle spadiste Giulia Alessandro e Cecilia Colombini. Giulia Alessandro (in foto) è entrata di diritto nell’élite delle spadiste nazionali staccando il pass per la finale Assoluti e attestandosi tra le migliori 36 d’Italia. Un risultato di altissimo livello raggiunto grazie alla sua proverbiale determinazione che, nella gara di qualificazione, le ha consentito di sbaragliare le avversarie con 6 vittorie su 6 assalti nei gironi e 5 dirette vinte, classificandosi 9^ su 296 partecipanti.

Cecilia Colombini, invece, è stata incoronata nientemeno che campionessa regionale nella categoria Allieve con 3 vittorie in girone e 4 dirette vinte. Ottimo bronzo per la compagna di casacca Lucia Nicolini. Gli atleti del Pentamodena hanno eccelso anche nelle altre categorie: Agata Aleotti terza classificata tra le Ragazze; terzo gradino del podio anche per Samuele Raimondi negli Allievi e Federico Varone nei Maschietti. Splendido argento per Emma Morsiani nelle Giovanissime.

