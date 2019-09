Golf Amatoriale: due modenesi alla finale Mondiale italiana

Al Golf Club Poggio dei Medici di Scarperia due modenesi Luca Poppi e Tobia Poppi (padre e figlio) si sono aggiudicati la finale italiana del Campionato Mondiale Amatoriale di Golf, che si terrà nel Borneo dal 19 al 26 ottobre 2019.



Alla finale italiana di Poggio dei Medici si accede tramite una serie di gare di qualificazione che hanno luogo in campi da golf di tutta Italia, e attraverso i Playoff che si sono svolti al Modena Golf & Country club il 17 luglio 2019. La finale italiana ha lo scopo di comporre la squadra nazionale di 5 persone che rappresenterà l'Italia alla finale mondiale in Borneo, dove oltre 40 nazioni si disputeranno il titolo mondiale del più grande torneo amatoriale di golf.



Il primo classificato di ognuna delle 5 categorie di gioco si aggiudica il posto nel Team Italy, e ieri ce l'hanno fatta i due modenesi Luca Poppi per la quarta categoria, e suo figlio Tobia Poppi per la quinta categoria, del Golf Club Santo Stefano. Gli altri finalisti sono Giovanni Mariotta del Country Golf Club Castelgandolfo per la terza categoria, Marco Cesare Riva del Golf Club Franciacorta per la seconda categoria e Pietro Paolo Mora de Croara Country Club per la prima categoria.