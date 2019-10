Gubbio-Carpi 1-2 | Con Saric e Biasci il Carpi rompe il tabù Gubbio

Con i primi gol in campionato di Dario Saric e Tommaso Biasci il Carpi batte in trasferta il Gubbio (2-1) e torna al quinto posto, scavalcando il Sudtirol, battuto a Salò, e mantenendosi a stretto contatto delle primissime. Un successo meritato, ancorché sofferto, se non altro perché per arpionarlo i biancorossi hanno dovuto attendere più di 80 minuti. Il fatturato in termini di gol fatti in rapporto alle occasioni create non poteva soddisfare Riolfo e i suoi ragazzi, inchiodati sull’1-1 per quasi tutto il match. Tuttavia i buoni segnali avuti dal match di Coppa hanno confermato il buon momento di Biasci, che ha messo così la firma in questo importante successo del “Barbetti”, il primo in assoluto del Carpi contro la squadra umbra, da sempre una delle più indigeste per il team emiliano.

Due gare casalinghe attendono il Carpi. Domenica (17.30) contro il Fano nel giorno del 110° compleanno del club, e giovedì 24 (20.45) contro il Modena in un derby che torna dopo cinque anni.

LA PARTITA - Riolfo deve rinunciare al febbricitante Saber (comunque in panchina), al suo posto Simonetti. Dietro la coppia d’attacco Vano-Jelenic agisce Saric. Nel Gubbio in difesa Konate sostituisce lo squalificato Maini, out anche El Hilali.

I biancorossi partono forte e collezionano tre palle gol nel giro di dieci minuti. Neanche tre giri di lancette, gran tiro di Pezzi che chiama Ravaglia alla risposta di pugno, sul prosieguo dell’azione cross di Simonetti e Sabotic non ci arriva in spaccata da due passi. Al 9’ chance sprecata da Vano, che va via in contropiede, ma tutto solo davanti a Ravaglia si fa respingere il destro dal portiere umbro. Dodicesimo: Jelenic va a disturbare il rinvio del giovane portiere di casa e per poco non lo beffa, palla fuori di pochissimo.

Il meritato vantaggio arriva poco dopo la mezz’ora. La firma è di Dario Saric che indovina un destro nell’angolino dal limite. La “fuga” dura poco, perché il Gubbio acciuffa il pari. Sabotic commette fallo in area su Meli, per l’arbitro è rigore. Dagli undici metri con Sbaffo al 34’. Nel finale di tempo (43’) Saric pesca Vano che di testa indirizza centralmente tra le braccia di Ravaglia.

La ripresa vede sempre il Carpi alla ricerca costante del gol. Protagonista sempre Saric, che prima al 6’ arma il destro che attraversa pericolosamente tutto lo specchio della porta, poi al 9’ con un sinistro al volo bloccato dal portiere eugubino. Al quarto d’ora l’autore del gol biancorosso, dolorante ad un ginocchio., lascia il campo a beneficio di Maurizi. Nobile non viene mai chiamato in causa, Pellegrini si produce in un difficile salvataggio su incursione di Meli. A sette minuti dal 90’ arriva il raddoppio che vale tre punti. Lo firma Tommaso Biasci con un velenosissimo destro a giro. Riolfo sorride, il Carpi riprende la marcia anche lontano dal “Cabassi”.

GOL: pt 31’ Saric, 34’ rig. Sbaffo; st 38’ Biasci.

GUBBIO (4-3-3): Ravaglia 6,5; Cinaglia 5,5 (1’ st Munoz 5,5), Konate 6, Bacchetti 6, Zanoni 6 (30’ st Filippini s.v.); Sbaffo 6,5, Benedetti 6, Bangu 6 (42’ st De Silvestro s.v.); Tavernelli 5 (1’ st Sorrentino 5,5), Cesaretti 6, Meli 6. In panchina: Zanellati, Filippini, Conti, Ricci, Lakti, Malaccari, Battista, Manconi. All.: Guidi 5,5.

CARPI (4-3-1-2): Nobile s.v.; Pellegrini 6,5, Sabotic 5,5, Ligi 6,5, Lomolino 6; Simonetti 5,5 (18’ st Saber 6), Pezzi 6 (31’ st Mastaj s.v.), Carta 6 (31’ st Fofana s.v.); Saric 7 (15’ st Maurizi 6); Vano 5,5, Jelenic 5,5 (18’ st Biasci 7). In panchina: Rossini, Rossoni, Varoli, Carletti, Grieco, Clemente, Boccaccini. All.: Riolfo 6,5.

ARBITRO: Vigile di Cosenza 6 (Pappagallo/Abruzzese)

NOTE: ammoniti Sabotic, Sbaffo, Cesaretti. Recupero 0’, 5’.