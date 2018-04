Hellas Verona Sassuolo 0 - 1 | Vittoria che vale mezza salvezza per i neroverdi

Non c'è storia al 'Bentegodi'. Nonostante il Sassuolo smetta di giocare a metà della ripresa, il Verona non si dimostra in grado di impensierire i neroverdi e continua la striscia negativa che tiene i veneti al penultimo posto in classifica. Il Sassuolo, invece, può cominciare a respirare.

IL MATCH - Neanche due minuti di gioco e Politano ha la prima grande occasione: si smarca sul filo del fuorigioco e raccoglie una bella verticalizzazione, tira dalla sinistra ma un avversario salva sulla linea. Incredibile parata di Consigli al 6' su una gran botta di Zuculini, il portiere la manda sopra alla traversa con la punta delle dita. Recupera un bel pallone Duncan e va al tiro da fuori area, Nicolas deve distendersi in tuffo per parare in corner. Doppia occasione per i neroverdi al 23': prima Politano da pochi passi tira una gran botta ma addosso al portiere dell'Hellas che non trattiene, sulla ribattuta dal limite va Berardi che calcia forte e Nicolas ci arriva ancora salvando il risultato. I padroni di casa non trovano spunti particolarmente interessanti e la partita la fa il Sassuolo che la sblocca al 38' con Lemos che approfitta del primo errore di Nicolas che esce male e può calciare a porta vuota. Riparte in attacco il Sassuolo nella ripresa e cerca subito il secondo gol per provare a chiudere la partita. Ci va vicinissimo Berardi al 59' quando Acerbi lo lancia e il numero 25 stoppa benissimo, avanza verso la porta sulla destra e tenta l'incrocio ma il pallone esce di pochissimo dal secondo palo. Niente da fare per il Verona che non riesce a costruire un'azione, mentre i neroverdi fanno tanto possesso palla e finalizzano poco. Finisce i cambi Pecchia al 70' tra i fischi del 'Bentegodi', mentre Iachini ancora deve fare il primo. Ora la partita è più confusa e anche i neroverdi appaiono stanchi e intenzionati soprattutto ad amministrare. La prima occasione per i padroni di casa arriva al 77' su calcio piazzato di Rómulo, con Petkovic che viene anticipato in area da Duncan.

HELLAS VERONA: Nicolas; Romulo, Ferrari, Vukovic, Souprayen; Zuculini (53' Matos), Danzi, Valoti; Cerci (70' Petkovic), Fares, Verde (65' Lee). A disp.: Silvestri, Coppola, Felicioli, Laner, Bearzotti, Buchel, Aarons, Tupta, Heartaux. All.: Fabio Pecchia

SASSUOLO: Consigli; Lemos, Acerbi, Peluso; Adjapong, Mazzitelli, Magnanelli, Duncan, Rogerio (88' Dell'Orco); Berardi (71' Ragusa), Politano (86' Babacar). A disp.: Pegolo, Marson, Letschert, Ferrini, Biondini, Frattesi, Cassata, Pierini, Matri. All.: Giuseppe Iachini

ARBITRO: sig. Guida

RETI: 38' Lemos

NOTE: ammoniti Ferrari, Rogerio, Mazzitelli, Vukovic, Duncan, Peluso, Lee.