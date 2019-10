Hellas Verona Sassuolo 0 - 1 | Djuricic riporta alla vittoria i neroverdi

Vince il Sassuolo una partita importantissima dopo un periodo difficile. E' Djuricic a regalare i tre punti ai neroverdi segnando ad inizio ripresa e dando la speranza di un nuovo inizio in campionato.

IL MATCH - Parte bene il Verona che sembra arrivare più facilmente a creare occasioni nei primi minuti. Il Sassuolo risponde solo al 20' con Boga che come al solito riesce a superare la difesa andando al tiro, ma Silvestri para coi piedi. Il gioco è spesso interrotto per falli fischiati da Pairetto che distribuisce numerosi cartellini gialli. Cresce poi il Sassuolo ed è Berardi ad avere le due occasioni migliori del primo tempo, prima al 29' quando trova una deviazione di un avversario, poi al 37' quando impegna Silvestri in un tuffo per mandare in corner. Anche il Verona si fa vedere nel finale di primo tempo con Amrabat che impegna Consigli con un bel tiro a incrociare. Nella ripresa arriva subito un palo del Verona colpito da Faraoni da posizione defilata al 48', poi solo due minuti più tardi il Sassuolo trova il vantaggio con Djuricic che dalla distanza calcia forte e batte Silvestri. Ancora due minuti e arriva un altro palo per il Verona con Verre dopo un bel contropiede. Ora sono i padroni di casa a pressare per cercare il pareggio, anche se non riescono più a costruire occasioni veramente pericolose. Al 90' va vicinissimo al raddoppio Duncan che colpisce un palo prima del triplice fischio.

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Silvestri 6; Rrahmani 6, Kumbulla 6 (82' Stepinski s.v.), Gunter 6 (55' Dawidowicz s.v.); Faraoni 6.5, Pessina 6, Amrabat 6.5, Lazovic 6; Verre 6.5 (73' Salcedo s.v.), Zaccagni 5.5; Di Carmine 5.5. A disp.: Berardi, Vitale, Henderson, Lucas, Danzi, Wesley, Empereur, Tutino, Adjapong. All.: Juric.

SASSUOLO (4-3-3): Consigli 6; Toljan 6, Marlon 6, Romagna 6, Peluso 6.5; Djuricic 7 (62' Obiang s.v.), Magnanelli 6, Duncan 6.5; Berardi 7, Defrel 6 (79' Muldur s.v.), Boga 6.5 (82'Caputo s.v.). A disp.: Turati, Russo, Raspadori, Traore, Piccinini, Ghion, Locatelli, Kyriakopoulos. All.: De Zerbi

ARBITRO: sig. Pairetto di Nichelino

RETI: 50' Djuricic

NOTE: ammoniti Kumbulla, Gunter, Romagna, Verre, Defrel, Pessina, Amrabat, Djuricic, Peluso, Magnanelli.