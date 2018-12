Hockey in line, successo parziale per I Scomed di Bomporto

Giornata non cmpletamente convincente quella degli Scomed Bomporto Under 16 ,che domenica 09/12 al Palavalli di Modena partono bene contro i padroni di casa di Invicta , in una partita alquanto equilibrata e decisa a favore dei Bomportesi solo nei minuti finali. Vittoria però messa in ombra dalla seconda partita contro i Marchigiani di San Benedetto del Tronto i quali prendendo il largo già dalle prime battute dell’incontro , vincono nettamente nonostante una ripresa Bomportese giunta troppo tardiva nella fase finale.

Questi i risultati della giornata: INVICTA MO.-SCOMED BOMPORTO 5-7 ( Per i Scomed Bomporto goal di: 3 BARTOLAI A.-2 PARMEGGIANI A.-1 BALLARIN-NERI ) S.B.D.T.-SCOMED BOMPORTO 7-3 ( Per i Scomed Bomporto goal di: 2 CAVALIERE -1 BERGAMINI F. ) La formazione Scomed Bomporto : MASTRIA-BARTOLAI AL-BALLARIN-BARTOLAI A.-CAVALIERE-NERI-MATTIELLO-PINTUS-BERGAMINI F.-PARMEGGIANI-.ABDELMOTTI-TOMASINI. ALL.SALA –PRANDINI.