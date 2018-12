Hockey in line, i Scomed Bomporto continuano a vincere

I Scomed Bomporto continuano a vincere. Domenica 2/12 a Forli, nella prima di campionato, i giovani Bomportesi Under 14 mettono a rendita due vittorie nettissime nei confronti di formazioni ostiche quali Parma e Empoli , senza subire reti . Le ottime performance del portiere Bartolai preparatissimo nel suo ruolo e le conferme delle giovanissime promesse provenienti da Under 12 proiettano i Scomed Bomporto verso il successo in questo campionato Regionale appena iniziato. Giovedi 6/12 al Palamolza di Modena ,a partire dalle ore 19.30, sarà la volta dei più grandi Under 16 che incontreranno i Modenesi di Invicta nella giornata di recupero del regionale.

Questi i risultati della giornata: GUFI PARMA – SCOMED BOMPORTO 0 – 10 ( Per i Scomed Bomporto goal di : 3 TOMASINI M.-2 PARMEGGIANI A,-BERGAMINI F.-BALLARIN-1 CORAZZARI ) EMPOLI – SCOMED BOMPORTO 0 – 10 ( Per i Scomed Bomporto goal di : 3 PARMEGGIANI A.-2 CORAZZARI R.-2 TOMASINI M.-BERGAMINI F.-1 ABDELMOTTI )

La formazione degli Scomed di Bomporto UNDER 14: Bartolai Al.Abedelmotti,Ballarin A.Bergamini F.Bergamini A.Corazzari R.Parmeggiani A.Parmeggiani S.Rebecchi F.Tomasini M All. Lucchini .

