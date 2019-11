I Scomed Bomporto under 12 fanno il pieno a Ferrara

Il maltempo che ha imperversato e che tutt’ora sferza l’Alessandrino, ha condizionato anche l’hockey in line che si vede costretto a rinviare il Torneo di Santa Caterina di Novi Ligure che era previsto per domenica 24/11. I Scomed Bomporto Under 12 ,variando il proprio calendario di impegni si sono quindi recati a Ferrara per la prima di campionato Regionale in sostituzione dei Gufi Parma in difficoltà a partecipare. E’ stata una giornata in cui i Bomportesi si sono distinti vincendo con grande margine di vantaggio entrambi gli incontri della giornata ,confermando quello stato di grazia che li ha visti trionfare in Coppa Emilia. Nella stessa giornata hanno fatto il loro debutto in una partita promozionale altre quattro nuove promesse Scomed; Gavioli,Lumia,Vergari F. Vergari G.

Questi i risultati SCOMED BOMPORTO-HOCKEY FERRARA -11-0 (Per i Scomed 3 BARTOLAI-BERGAMINI-2 ALLEGRETTI- 1CORAZZARI-CIPRIANO-TOMASINI) SCOMED BOMPORTO -LIBERTAS FORLI-7-4 (Per i Scomed : 3 ALLEGRETTI-2 BARTOLAI -1 BERGAMINI-CORAZZARI QUESTA LA FORMAZIONE PARMEGGIANI-ALLEGRETTI-BARCHETTI-BARTOLAI-BERGAMINI-CIPRIANO-CORAZZARI-TOMASINI ALL.SALA.