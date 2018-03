Non basta una gara orgogliosa alla Psa per espuganare la tana della Virtus Imola

La Psa Modena gioca una gara gagliarda, fra le migliori della stagione, giocandosela alla pari contro una compagine destinata a lottare sino al termine della regular season per il primato. Modena ritrova un grande Pederzini (top scorer Psa con 18 punti) e mette ben quattro giocatori a referto con più di 15 punti.

La gara è assolutamente equilibrata per tre dei quattro quarti con gli uomini di coach Spettoli abili a recuperare punto su punto senza prendere mai la concentrazione. Dopo aver chiuso un primo quarto a contatto, sul 19-18, Imola tenta la prima fuga piazzando un break di 14-8 che la porta i romagnoli sul 33-26. Modena reagisce allo strapotere di Casadei e, tirando magnificamente dalla lunga distanza (8/14), chiude a contatto, sul 38-37 il secondo parziale. Nella ripresa il canovaccio della gara non cambia: la corazzata Imola prova invano la fuga, Modena reagisce e rimane a contatto grazie agli apporti realizzativi di Pederzini, Riguzzi, Franko e Vucinovic, riuscendo addirittura a mettere il naso avanti, prima di rimettersi in scia per il 58-56 alla terza sirena. Nel quarto e decisivo parziale la compagine di coach Tassinari piazza un break di 10-0 che porta Imola sul 68-56, segnando definitivamente la gara in favore dei locali. Modena tenta un ultimo sussulto accorciando sul -5 ma il solito Casadei chiude, questa volta definitivamente, la gara sul 83-76 finale.

Modena gioca una gara di grandissimo spessore, mettendo in mostra un piacevole ed efficace gioco offensivo mantenendo la concentrazione per tutti i 40’. Imola, oltre ad un Casadei immarcabile, mette in vetrina il play Del Fiume che chiude la propria gara con 7 punti, 8 assist, 7 rimbalzi e ben 5 recuperi per un 24 di valutazione complessivo. Psa ora chiamata alla grande prova anche Mercoledì sera nel recupero della gara interna contro Guelfo Basket.

TABELLINO

VIRTUS SPES VIS IMOLA - PSA MODENA 83-76 (19-18; 38-37; 58-56)

IMOLA: Dalpozzo 5, Dal Fiume 7, Boero 10, Nucci 15, Creti N.e, Murati N.e, Casadei 27, Ranocchi N.e, Sassi N.e, Sangiorgi 9, Zhytariuk 10. All. Davide Tassinari

MODENA: Cappelli, Vivarelli, Pederzini 18, Basilicò, Riccio 3, Tamagnini 5, Nasuti, Riguzzi 16, Vucinovic 17, Franko 16, Stucchi. All. Fabio Spettoli

Arbitri: Moratti Matteo, Casi Samuele di Reggio Emilia (RE)