Imolese Modena 0 - 1 | Decide Rossetti: tre punti per i canarini

Arriva la prima vittoria per il Modena che in casa dell'Imolese vince di misura, ma convincendo sul campo, soprattutto nel primo tempo quando domina e crea numerose occasioni da rete. Nella ripresa il match è invece più equilibrato e i canarini rischiano qualcosa riuscendo però a stringere i denti nel finale e portando a casa i primi tre punti della stagione.

IL MATCH - Dopo appena un minuto di gara ci prova il Modena che una palla sulla trequarti e va al tiro da fuori area con Rossetti che sfiora il palo. Ancora Rossetti un minuto più tardi viene lanciato in area sul filo del fuorigioco e cade lamentandosi, ma per l'arbitro non c'è fallo. Al 5' i gialloblù conquistano due corner consecutivi che non vengono sfruttati. Ci prova allora De Grazia che si libera in area e viene servito bene da un compagno, va al tiro, ma Rossi para senza trattenere e il pallone finisce addosso a Spagnoli che è a un passo dalla porta e si fa trovare impreparato, commettendo un fallo di mano. Buona la partenza dei canarini. Ancora al 12' Spagnoli ci prova di testa, ma sfiora il palo; risponde sempre di testa su corner Latte Lath che impegna Gagno in una parata al 16'. Erroraccio di Carini al 20': il difensore ex Modena non riesce a stoppare il pallone a difesa schierata, ma lo sfiora, mettendo il gioco Spagnoli che si trovava alle spalle dei difensori e che prova ad approfittarne, ma una volta davanti a Rossi spara altissimo. Mette a frutto il buon gioco iniziale la squadra di Zironelli che al 26' passa in vantaggio grazie alla deviazione vincente di Rossetti appostato in area su un lancio dalla distanza di De Grazia. Bella punizione di Bearzotti dalla distanza al 30' che impegna Rossi in una parata spettacolare. Ancora Bearzotti al 37' calcia da fuori e una deviazione manda in corner sfiorando il palo. Para senza difficoltà Gagno su Belcastro al 38', anche se da distanza ravvicinata, il tiro era debole. Riprende il match dopo l'intervallo con meno intensità rispetto al primo tempo. Al 59' bellissima parata di Gagno su Latte Lath che dal limite scarica una bomba. Annullato al 63' il gol del pareggio dell'Imolese segnato da Vuthaj che era in fuorigioco anche se di pochissimo. Si fa rivedere anche il Modena, ma la partita è più equilibrata rispetto al primo tempo in cui è stato a senso unico. Incredibile errore dei canarini al 77' quando Spagnoli dalla destra crossa alto per Mattioli solo al centro dell'area costringendolo a un colpo di testa poco fortunato che finisce dritto tra le braccia di Rossi; forse con un passaggio rasoterra si sarebbe potuto fare di più. Ora si procede con una occasione per parte e i gialloblù rischiano qualcosa. Salva la porta mettendoci la faccia Zaro all'82' su tiro potente e ravvicinato di Provenzano che stordisce il difensore del Modena costretto alle medicazioni. Finale di sofferenza per i canarini che nonostante la stanchezza riescono ad arginare i tentativi dei padroni di casa.

IMOLESE (4-3-1-2): Rossi 6.5; Garattoni 6, Checchi 6, Carini 5.5, Valeau 5.5; Marcucci s.v. (27' Maniero 6), Bolzoni 5.5 (55' Provenzano s.v.), Alimi 6; Belcastro 6 (55' Tentoni s.v.); Padovan 5.5 (46' Vuthaj 6), Latte Lath 6 (71' Bismark s.v.). A disp.: Libertazzi, Seri, Boccardi, Sall, Della Giovanna, Ingrosso, Schiavi. All.: Coppitelli

MODENA (3-5-2): Gagno 7; Politti 6, Zaro 6.5, Perna 6; Laurenti 6 (74' Varutti s.v.), Davì 6.5, Boscolo Papo 6.5 (74' Pezzella s.v.), De Grazia 6.5 (68' Mattioli s.v.), Bearzotti 7; Spagnoli 6.5, Rossetti 7 (61' Tulissi s.v.). A disp.: Pacini, Narciso, Stefanelli, Ingegneri, Cargnelutti, Duca, Sodinha, Ferrario. All.: Zironelli

ARBITRO: sig. Garofalo di Torre del Greco

RETI: 26' Rossetti

NOTE: ammoniti Davì, Politti, Boscolo Papo, Mattioli, Perna.