Modena Volley apre la campagna abbonamenti: "Vi chiediamo un atto di fede"

Dopo aver svelato la rosa per la stagione 2020/21, Catia Pedrini torna a parlare di futuro e lo fa in concomitanza con l'apertura della campagna abbonamenti. "Modena Volley è sempre stata una realtà molto aderente alla sua base, è da sempre un pezzo importante della città, una città con una profondissima cultura sportiva. Confido nella forza del popolo gialloblu: io sono solo un copilota insieme a voi e quello che mi governa è il senso di responsabilità nei confronti di Modena, responsabilità di fronte alla quale voglio e devo essere all’altezza - dichiara la presidentessa canarina - Sono convinta che questa città, e solo questa città, meriti e possa trovare al proprio interno la possibilità di trasformare Modena Volley in una garanzia, in un’azienda sostenibile e futuribile".

"Abbiamo pensato ancora una volta di chiedervi di scommettere con noi con una formula di abbonamento sulla quale non possiamo dare ad oggi nessun tipo di garanzia perché non sappiamo se e quante persone potranno entrare al Palapanini all’inizio del campionato di Superlega 2020/21 e non sappiamo come evolverà la situazione. Sappiamo di chiedere molto, sappiamo di chiedere un atto di fede", sottolinea Pedrini in merito alle incertezze legate alla fruizione del PalaPanini.

L'abbonamento con l'incertezza del Covid

L’abbonamento per la stagione sportiva 2020-2021 darà diritto all’accesso al PalaPanini per tutte le partite casalinghe che verranno disputate da Modena Volley (ad eccezione di eventuali FINAL FOUR che la medesima Modena Volley disputerà/organizzerà, anche al PalaPanini).

Nel caso in cui, per decisioni provenienti dalle Autorità governative nazionali e/o regionali e/o dai competenti Organismi sportivi (e così assolutamente indipendenti dalla volontà di Modena Volley), alcune partite non dovessero essere disputate, oppure venissero giocate a porte chiuse (senza presenza di pubblico) o con ingresso limitato di persone (ed in tal caso sarà Modena Volley a decidere a suo insindacabile giudizio chi, di volta in volta, potrà accedere all’evento), l’abbonato rinuncia - ora per allora - alla restituzione in qualsiasi forma della quota di rateo non goduta, accettando specificatamente quanto statuito in quest’ultimo capoverso, anche ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341/1342 Codice Civile.

Nel caso in cui, per cause indipendenti dalla volontà di Modena Volley e in ottemperanza ai Protocolli della Regione, l’accesso fosse consentito ad un numero limitato di persone, sarà Modena Volley a stabilire chi di volta in volta avrà la possibilità di accedere alle partite. I criteri di accesso saranno definiti dalla società in base alle norme vigenti al momento del match.

Tutte le informazioni relative alla campagna abbonamenti sono visibili a questo link: https://www. modenavolley.it/biglietti/ campagna-abbonamenti-2020- 2021/