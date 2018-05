Inter Sassuolo 1 - 2, le pagelle | Consigli super, Berardi torna grande

Ecco le pagelle di Inter Sassuolo 1-2.

INTER: Handanovic 5.5; Cancelo 5.5, Ranocchia 5 (76' Borja Valero s.v.), Skriniar 5.5, D’Ambrosio 5; Vecino 5.5 (70' Eder s.v.), Brozovic 5.5; Candreva 5 (57' Karamoh 5.5), Rafinha 6.5, Perisic 6; Icardi 5.

SASSUOLO: Consigli 7.5; Lemos 6.5 (84' Letschert s.v.), Acerbi 6.5, Dell’Orco 6; Adjapong 6, Missiroli 6.5, Magnanelli 6.5, Duncan 6.5, Rogerio 6; Berardi 7 (78' Ragusa s.v.), Politano 7.5 (70' Babacar s.v.).

MIGLIORI TODAY

CONSIGLI 7.5 - Serie di parate pazzesche (e anche un po' fortunate) su Icardi, tutte da distanza molto ravvicinata. Ancora un intervento incredibile su Rafinha, poi subisce un gol che non cambia la grande prestazione del portiere, sempre preciso anche nelle uscite.

BERARDI 7 - Un gol di destro a San Siro vale almeno mezzo voto in più per il talento neroverde che sembra essersi ritrovato nelle ultime partite. Torna ottima l'intesa con Politano e anche l'impegno è di nuovo quello dei tempi migliori.

POLITANO 7 - Non bastano più le parole per il giocatore neroverde che è sicuramente stato, insieme ad Acerbi, il miglior giocatore del Sassuolo della stagione, oltre che il più decisivo. Ancora una volta segna con una idea di grande intelligenza. Aiuta sempre la squadra in ogni fase ed è sempre pericoloso.