A Sassuolo la prima edizione della International Volley Cup

Si svolgerà venerdì 11 e sabato 12 Ottobre, per la prima volta a Sassuolo, l’International Volley Cup Città di Sassuolo – Gruppo Ponzi Investigazioni: un quadrangolare che porterà in città alcune delle squadre più forti del continente che si daranno battaglia al Pala Paganelli. Volley Modena, T.C. Ziraat Bankası Spor Kulübü, Vero Volley Monza e Pallavolo Padova le squadre che si contenderanno il torneo nella due giorni al PalaPaganelli di via Nievo.

“Un torneo che ho profondamente voluto e per il quale mi sono fortemente impegnata mettendo in campo le mie competenze personali – afferma l’Assessore allo Sport del Comune di Sassuolo Sharon Ruggeri – ma era importante offrire qualcosa di nuovo e di prestigioso alla nostra città dimostrando ancora una volta che si tratta di una piazza attrattiva in grado di organizzare eventi prestigiosi. Valorizzare il nostro territorio – conclude l’Assessore – offrirgli gli strumenti e le opportunità che merita per primeggiare in ogni campo è l’obiettivo della Giunta che, anche con questo appuntamento, ha dimostrato di lavorare unita verso questo grande obiettivo”.

Posto unico una giornata 15 €, abbonamento due giornate 25 €.

Info per l'acquisto sulla pagina Facebook SportMore o a info@smortmore.it