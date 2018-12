La Corrida di San Geminiano si avvicina, aperte le iscrizioni

Il 2018 è vicino alla conclusione e giorno dopo giorno si avvicina anche l’edizione numero 45 della Corrida di San Geminiano. A tal proposito da oggi sono aperte le iscrizioni per la gara competitiva. Anche quest’anno saranno 1000 i pettorali a disposizione. La Corrida di San Geminiano, uno degli appuntamenti podistici più attesi a Modena e non solo, si avvicina. Fra poco più di 40 giorni le strade della nostra città si animeranno, ospitando migliaia e migliaia fra appassionati della corsa e atleti professionisti. Come ogni anno i partecipanti si cimenteranno in un percorso della lunghezza di 13,35 chilometri che partirà da Via Berengario e si snoderà per le strade del centro cittadino per poi raggiungere Cognento, con il consueto omaggio al patrono modenese nel passaggio davanti al Santuario. Da qui si farà ritorno verso il cuore di Modena, con l’arrivo posto all’interno del Parco Novi Sad.

Iscrizioni aperte per la gara competitiva - Come da tradizione, anche per l’edizione numero 45 ci si attende un parco atleti di spessore internazionale alla Corrida di San Geminiano. A tal proposito da oggi sono aperte le iscrizioni per la gara competitiva che mette a disposizione 1000 pettorali. Le modalità per iscriversi alla manifestazione sono le seguenti:

tramite email all’indirizzo: corrida@tds-live.com

tramite fax al numero: +39.041.5086458

on-line collegandosi al sito: www.enternow.it

La scheda di iscrizione, compilata in ogni sua parte, dovrà pervenire, unitamente alla ricevuta di avvenuto pagamento e, quando richiesto del certificato medico di idoneità agonistica, entro il 29/01/2019. Per tutti coloro che, invece, vorranno prendere parte alle gare non competitive come la Corrisangeminiano e la MiniCorrida le iscrizioni saranno possibili dal 18 al 30 gennaio 2019 (esclusi domenica 20 e 27) dalle ore 15 alle ore 16 presso il Campo Comunale di Atletica Leggera in via A. Piazza 70, oppure il 31 gennaio 2019 dalle ore 10 presso la Segreteria sita in via Molza (Palamolza).

Per ulteriori informazioni è online il sito ufficiale della manifestazione all’indirizzo http://www.corridadisangeminiano.it oppure è possibile telefonare al numero fisso 059/330098 o al cell 331/1182291 oppure ancora inviare una mail a info@corridadisangeminiano.it

Le novità 2019 - Per la nuova edizione della Corrida di San Geminiano sono due le principali novità. Il tesseramento tramite Run Card, convenzionato FIDAL-Fratellanza, potrà essere sottoscritto presso il Campo Comunale di Atletica Leggera in via A. Piazza 70 a Modena a partire dal 7 gennaio 2019 negli orari di apertura al pubblico della segreteria, ovvero dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 19, versando la quota agevolata di 15€ anziché 30€.

Per quanto riguarda la manifestazione competitiva non ci sarà più il premio maggiorato per chi completerà il percorso entro un tempo stabilito, ma solamente per l’atleta uomo o donna che dovesse riuscire a realizzare il primato assoluto attualmente detenuto in campo maschile da Makori David Omiti (37’15’’ realizzato nel 2001) e in campo femminile da Anna Incerti (42’28’’ realizzato nel 2008).