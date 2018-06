Calcio, aperte le iscrizioni ai campionati provinciali CSI di Modena

La nuova commissione calcio del Centro Sportivo Italiano di Modena presenta la programmazione del campionato di calcio CSI 2018-2019 che ha aperto le iscrizioni. Sono quattro, in tutto, le proposte per gli appassionati che sceglieranno i campionati CSI: calcio a11, calcio a5 maschile e femminile, calcio a7 e calcio giovanile, per una nuova stagione sportiva che vedrà il Comitato provinciale impegnato al massimo nell’affiancare le società sportive iscritte, attraverso un servizio di assistenza completa e la massima efficienza strutturale all’interno degli impianti sportivi individuati.

Anche per la prossima stagione sportiva infatti il Comitato di Via del Caravaggio a Modena manterrà la continuità gestionale su alcuni impianti sportivi della città come il Campo Rosselli Mutina in viale Amendola, la città dei Ragazzi, il Campo Sportivo Mazzoni in Strada Scaglia, il Centro sportivo di San Donnino.

Mattia Bortolotti, nuovo responsabile della commissione calcio CSI, ci racconta le principali novità della prossima stagione: “abbiamo scelto di mantenere le stesse tariffe dello scorso anno per calcio giovanile, calcio a 7 e calcio a 11, inoltre, e questa è la principale novità, per il calcio a 5 condurremo le fasi finali al termine del campionato regolare insieme al comitato di Carpi, al fine di determinare il campionato provinciale. Una collaborazione che aumenterà notevolmente i numeri e consentirà quindi alle squadre iscritte di confrontarsi in campo con altre realtà del territorio mai incontrate prima”.

Resta confermata anche per la stagione sportiva 2018-2019 la formula del “paghi quanto giochi” per il calcio giovanile, che sarà adottata anche per il calcio a 5 maschile, mentre un’altra grande novità riguarda il calcio a 5 femminile, con una riduzione sulle tariffe di iscrizione. Per il settore giovanile resta confermata la tessera di affiliazione al costo di 5,50 euro anziché 6 euro.

Info e iscrizioni sul sito www.csimodena.it