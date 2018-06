Nations League | Italia-USA 0-3, la tre giorni del Palapanini si chiude con la seconda sconfitta azzurra

Si chiude il capitolo modenese della Volley Nations League. Il Pala Panini si è mostrato all’altezza della situazione, atmosfera incredibile di festa del volley e luci meravigliosi, a ritmo di musica e di pallavolo spettacolo. L’Italia non andrà alle Final Six di Lille, ma ha disputato un buon torneo, molto tosto a campionati appena finiti, buon banco di prova in vista dei mondiali italiani in settembre. L’Italia, di domenica chiude sfidando gli USA di Christenson (neo gialloblu) e Maxwell Holt, che Modena conosce bene, quindi un motivo in più per seguire attentamente la partita, Modena e il Pala Panini hanno risposto presente a una competizione nuova di livello assoluto.

Ecco le formazioni. Italia: Baranowicz, Zaytsev, Lanza, Anzani, Mazzone, Randazzo, Colaci. All. Blengini. USA: Chrisenson, Anderson, Defalco, Smith, Shoji, Mcdonnel , Ensic . All. Speraw

Alle 19.35 Italia scende in campo per il riscaldamento in vista dell’ultima partita di una Nations League comunque onorata fino alla fine. Alle 20:00 effetti speciali e atmosfera per ingresso squadre.

Primo set 23-25 : 20:20 Suonano gli inni nazionali, il celebre Star Blanged, Banner, e l’inno di Mameli, anche oggi palazzetto allestito a festa. Anderson ace vincente 1-0 USA. Anderson batte a rete 1-1. Attacco impreciso degli azzurri 2-2. Smith murissimo su Zaytsev 3-3. Ensing batte out 4-4. Defalco ace vincente 7-4 USA. Lanza senza problemi 8-5. Anzani punto vincente 7-9 gli azzurri si rifanno sotto. Errore Italia in attacco 8-11. Holt mura attentamente Randazzo 13-8. Anderson preciso al centro 14-9, Italia partita con il freno a mano tirato. Defalco vincente in banda 16-10. Anderson batte out 17-11 USA. Stati Uniti precisi e convincenti 19-13 Italia non molto in palla. Invasione in attacco USA 19-15. Ace Baranowicz 16-19. Christenson batte a rete 20-17 USA. Defalco 21-18. Holt 22-19 per gli ospiti. 23-19 Holt ace. Mazzone chiude una bellissima azione 20-23. Fallo in attacco die ragazzi di Blengini 24-20 set point. Zaytsev 22-24 di prepotenza e cattiveria. Parodi batte out 25-23 Stati Uniti in vantaggio, si va al secondo set.

Secondo set 17-25 : Holt al centro 1-0 USA. Zaytsev risponde a Holt 1-1. Ensing mura l’attacco azzurro 3-1. Defalco 4-2 USA oggi più in partita. Mazzone ace vincente 4-4. Zaytsev punto del vantaggio 6-5 Italia. Lanza errore in banda 7-7. Baranowicz errore 9-7 USA. Anderson in banda 11-8. Defalco pipe vincente 13-8. Parodi al centro 10-13. Anderson batte a rete 14-11. Smith al centro 16-12. Smith in banda out 14-16 USA. Anderson punto preciso al centro 17-14 USA, Italia a rincorrere. Lanza in banda out 19-14 gli americano corrono forte verso la conquista del set. Defalco batte a rete 20-15. Lanza batte a rete 22-16 USA. Holt al centro 24-17 set point per gli americani che stanno giocando un’ottima pallavolo. 25-17 per gli ospiti, si va al terzo set.

Terzo set 27-29 : Holt non punge al centro 1-0 Italia. Parodi pipe vincente 2-1 Italia. Candellaro al centro 3-2 per gli azzurri. 5-2 muro deciso di Candellaro. Parodi in banda 6-4 break per i padroni di casa. Anderson in banda 8-6 Italia. 10-7 Anzani al centro. Randazzo in banda 12-9. Attacco in banda degli ospiti 13-11 Italia. Ensing in banda 14-13 gli americani accorciano. Baranowicz decisivo 16-13 Italia. Anzani al centro 17-14 Italia. Anderson in banda 18-17 per i ragazzi di coach Blengini. Anderson si ripete 19-18. Attacco vincente Italia al centro 21-19 break importante. Ensing batte out 22-20 Italia. Holt murissimo sull’attacco azzurro 22-22. Muro out degli USA 23-22 Italia. Defalco puntissimo in banda 24-23 USA match point. Christenson batte a rete 24-24 vantaggi. 25-25 non è finita. Randazzo batte out 26-25 USA. Lo Zar in banda 26-26. Smith al centro 27-27. Anderson 29-27 3-0 USA e Nations League terminata, grande successo per Modena e il Pala Panini, addio sogni azzurri.

LE PAGELLE - Baranowicz 5 ; Zaytsev 6,5 ; Lanza 6 ; Randazzo 5,5 ; Anzani 6,5 ; Mazzone 6 ; Colaci 5. Blengini 5.

