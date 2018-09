Juventus-Sassuolo 2-1 | Ronaldo si sblocca, il Sassuolo lo imita troppo tardi

Non basta un buon Sassuolo ad avere la meglio sulla Juventus, che pur senza brillare capitalizza il risultato e rimane in testa a punteggio pieno. I neroverdi giocano diligentemente e con buona personalità, ma le accelerazioni dei padroni di casa mettono in luce tutto il divario tecnico tra le due formazioni. Dopo un'ora l'undici di De Zerbi si arrende alle prime due reti di Cristiano Ronaldo con la maglia bianconera, su un errore marchiano della difesa e su un contropiede magistrale della Vecchia Signora. Rimpianti nel finale, ma dopo quattro giornate il bilancio dei neroverdi può dirsi tutto sommato positivo e il terzo posto momentaneo in classifica è un bel vedere.

LA CRONACA - Parte bene il Sassuolo, che gioca con personalità di fronte ad un avversario di livello chiaramente superiore. La prima mezzora passa senza emozioni: si deve attendere il 38' per un sussulto, con l'autogola sfiorato da Lirola dopo una goffa deviazione sul cross di Cancelo. La palla sbatte su Consigli e Alex Sandro può concludere, ma spara fuori. Qualche istante dopo il pallone finisce in rete su grande tiro di Duncan, ma l'entusiasmo neroverde è spezzato dal fischio di Chiffi per un fallo del compagno di squadra Djuricic su Cancelo. Tre minuti di recupero poi tutti negli spogliatoi a conclusione di un primo tempo piuttosto insipido.

Nella seconda frazione di gioco i padroni di casa entrano in campo con un piglio più deciso. I risultati non tardano ad arrivare e la partita si sblocca al 60'. Ferrari compie un gran salvataggio sulla linea e concede il corner ai bianconeri, ma proprio sul calcio d'angolo lo stesso difensore del Sassuolo combina un disastro e devia sul proprio palo il cross, fornendo un assist involontario per la prima zampata vincente in serie A di Cristiano Ronaldo, che appoggia in rete da meno di un metro. Passano appena 5' e il fenomeno portoghese raddoppia con un tiro di sinistro che diventa impossibile per Consigli, al termine di un contropiede perfetto della Juventus dopo corner del Sassuolo.

Al 74' è sempre Ronaldo a protestare per una spinta in area, ma l'arbitro non concede il penalty: sul contropiede gran botta di Duncan che chiama Szczesny ad un super intervento. Juve padrona del campo, sassuolo in profondo affanno, costretto a subire spesso in contropiede mentre lo Stadium canta a squarciagola. ROnaldo assoluto protagonista, ma ai gol si sommano anche tanti errori i fase di conclusione.

La partita sembra non avere più molto da dire, ma si accende all'improvviso nei primi istanti di recupero. Sassuolo proteso in avanti, cross dalla sinistra e colpo di testa vincente di Babacar lasciato colpevolmente solo nell'area piccola. E' il 93' e ormai il tempo è agli sgoccioli: Berardi ha la palla sul sinistro al limite dell'area nel suo classico movimento a rientrare, ma la conclusione è debole. Istanti finali ad alta tensione, con la Juventus che conclude in dieci a seguito dell'espulsione di Dougglas Costa, che dopo ripetute schermaglie con Di Francesco reagisce colpendolo e gli sputa in ciso. Rosso di Chiffi su consiglio del Var. Oria è tardi però, il match si conclude sul 2-1 per la capolista.

JUVENTUS-SASSUOLO 2-1

GOL: 50’ e 65' Ronaldo, 91' Babacar

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny, Benatia, Alex Sandro (80' Cuadrado), Bonucci, Cancelo, Khedira, Matuidi, Emre Can (71' Betancur), Ronaldo, Dybala, Mandzukic (62' Douglas Costa). All.: Allegri

SASSUOLO (4-3-3): Consigli, Lirola, Ferrari, Rogerio (72' Dell'Orco), Marlon, Bourabia, Duncan, Locatelli (83' Babacar), Berardi, Boateng, Djuricic ('60 Di Francesco). All.: De Zerbi 7.

ARBITRO: Daniele Chiffi, assistenti Del Giovane e Longo, quarto uomo Sacchi. Var Rocchi e Liberati

NOTE: ammoniti 23' Djuricic, 26' Berardi, 32' Cancelo, 40' Bourabia, 60' Alex Sandro