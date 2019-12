Juventus Sassuolo 2 - 2 | Bella prestazione dei neroverdi a Torino

Trova un pareggio meritatissimo il Sassuolo a Torino contro la Juventus. A passare in vantaggio sono i padroni di casa, poi i neroverdi la ribaltano anche grazie alle parate decisive di Turati esordiente in Serie A, ma un rigore di Cristiano Ronaldo fa festeggiare i ragazzi di De Zerbi solo a metà.

IL MATCH - E' un Sassuolo che gioca a viso aperto quello che si presenta al lunch match allo 'Juventus Stadium'. La prima parata è di Turati all'8' su Emre Can, ma rispondono i neroverdi al 12' con Kyriakopoulos che impegna Buffon. Al 20' è Bonucci a sbloccare il risultato tirando dalla distanza e trovando una deviazione di Marlon che non permette a Turati di arrivare sul pallone. Passano solo due minuti però e arriva il pareggio della squadra di De Zerbi con Boga che viene servito da Caputo sul filo del fuorigioco a pochi passi dalla porta e da posizione defilata sulla destra calcia un pallonetto perfetto che batte Buffon. Si abbassano poi i ritmi con le squadre che sembrano essersi presi le misure e rendono vani i tentativi di attacco. Vicino al raddoppio il Sassuolo al 35' quando Locatelli dalla distanza calcia forte e sfiora il palo. Ancora Sassuolo al 39' con Traorè che di testa la mette di pochissimo alta sopra alla traversa al termine di una bella azione corale. Pasticcio della Juventus al rientro dagli spogliatoi e al 47' i neroverdi passano in vantaggio: Cuadrado orizzontalmente al limite dell'area per De Ligt che nel tentativo di sbarazzarsi della palla la manda sui piedi di Caputo il quale tira in direzione di Buffon che si fa scivolare il pallone sotto il corpo e lo fa entrare in rete. Si scatena allora la squadra di Sarri: al 49' grande punizione di Cristiano Ronaldo parata da Turati con una mano sotto la traversa. Poi ancora Turati blocca a terra un tiro di Ronaldo da un passo al 50'. Al 61' viene annullato un gol di Ronaldo che era partito in fuorigioco. Romagna non riesce poi a fermare Dybala in area senza atterrarlo fallosamente e per La Penna è rigore: sul dischetto va Ronaldo che spiazza Turati e pareggia al 67'. Bel tiro di Dybala al 73', ma ancora Turati si oppone toccando il pallone sotto alla traversa. Si fa vedere anche il Sassuolo con Locatelli al 77', ma il suo tiro dalla distanza finisce di pochissimo sul fondo. Nel finale Ramsey tira bene e impegna Turati in una doppia parata sulla linea di porta. All'ultimo minuto ci prova Ronaldo, ma il match termina sul pareggio.

JUVENTUS: Buffon, Cuadrado, Bonucci, De Ligt, A.Sandro, Can (54' Matuidi), Pjanic, Bentancur, Bernardeschi (53' Dybala), Ronaldo, Higuain (79' Ramsey). A disp.: Szczesny, Pinsoglio, De Sciglio, Rugani, Demiral, Danilo. All.: Maurizio Sarri

SASSUOLO: Turati; Toljan, Marlon, Romagna, Kyriakopoulos; Magnanelli, Locatelli; Djuricic (72' Muldur), Traorè (62' Duncan), Boga (90' Peluso); Caputo. A disp.: Russo, Pegolo, Piccinini, Tripaldelli, Ghion, Mazzitelli, Obiang, Bourabia, Raspadori. All.: Roberto De Zerbi

ARBITRO: sig. La Penna

RETI: 20' Bonucci, 22' Boga, 47' Caputo, 67' Ronaldo

NOTE: ammoniti Djuricic, Locatelli, Toljan, Kyriakopoulos, Muldur, Pjanic.