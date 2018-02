Juventus Sassuolo 7 - 0 | I neroverdi non scendono in campo

Tre volte Higuain, due volte Khedira, una volta Pjanic e una Alex Sandro: il Sassuolo viene schiacciato dalla Juventus e rimedia per la terza volta da quando è in Serie A sette gol nel corso di un'unica partita.

IL MATCH - Parte con un buon approccio il Sassuolo ma al 10' si trova già in svantaggio quando, sugli sviluppi di un corner, i rimpalli favoriscono Alex Sandro che da pochissimi metri deve solo calciare in porta. Cerca di addormentare i ritmi la Juventus che si risveglia al 23' con Higuain che si porta sul fondo e crossa, ma Consigli anticipa tutti e manda in angolo: alla bandierina va Pjanic che la mette in mezzo dove Alex Sandro con la spizzata di testa mette il pallone sui piedi di Khedira che, lasciato solo sul secondo palo da Lemos, deve solo spingere in rete. Al 27' arriva la doppietta di Khedira che parte sul filo del fuorigioco e arriva solo davanti a Consigli lanciato da un pallonetto di Pjanic. Tenta la reazione il Sassuolo che al 35' alza il ritmo e porta Lirola al tiro da posizione troppo defilata, Buffon para in corner. Al 36' Politano calcia al volo dal limite, il suo pallone è di poco alto sulla traversa. Ha più fortuna Pjanic che al 37' calcia una bomba dal limite a mezza altezza e batte Consigli. Ancora Higuain al 39' cerca l'incrocio ma è leggermente impreciso. Termina i cambi la Juventus durante l'intervallo. Appena rientrati in campo Consigli deve parare un buon tiro di Bernardeschi. Buona palla messa al centro da Berardi per Babacar al 51', ma l'attaccante non arriva sul pallone per un soffio. Ancora Bernardeschi al 60' si accentra e calcia forte, ma Consigli si oppone. Grandissimo gol di Higuain al 62': il Pipita dal vertice destro dell'area si gira e calcia fortissimo incrociando e battendo i neroverdi. Bel lancio di Marchisio da centrocampo per Higuain che stoppa benissimo, salta Consigli e da posizione defilata sulla sinistra riesce a calciare in rete. Arriva la tripletta di Higuain e il 7-0 per la Juventus all'83' quando l'argentino fa un pallonetto delicato e batte Consigli.

JUVENTUS: Buffon; De Sciglio, Rugani (46' Benatia), Chiellini, Alex Sandro; Khedira (46' Sturaro), Pjanic, Matuidi (26' Marchisio); Bernardeschi, Higuain, Mandzukic. A disp.: Szczesny, Pinsoglio, Lichtsteiner, Barzagli, Marchisio, Bentancur, Asamoah, Del Sole. All.: Massimiliano Allegri

SASSUOLO: Consigli; Lirola, Lemos, Acerbi, Peluso; Missiroli, Magnanelli, Duncan; Berardi (59' Matri), Babacar (80' Ragusa), Politano (63' Biondini). A disp.: Pegolo, Marson, Rogerio, Adjapong, Frattesi, Sensi, Cassata, Mazzitelli, Pierini. All.: Giuseppe Iachini

ARBITRO: sig. Giacomelli

RETI: 10' Alex Sandro, 24', 27' Khedira, 37' Pjanic, 62', 74', 83' Higuain

NOTE: ammoniti Peluso, Magnanelli.