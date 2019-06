Campionato Italiano Karate Azzurrini F.E.D.K.A, incetta di medaglie per la Gino Nasi

La scuola di Karate Gino Nasi Modena, chiude la stagione agonistica 2018/2019 facendo incetta di medaglie al 9° Campionato Italiano Azzurrini F.E.D.K.A. svolta a Liscate Milano. Gli atleti Asia Gazzetti, Lucia Ahmadieh, Zanni Maria Laura, Alex Gazzetti conquistano ben 6 titoli di Campione Italiano. Asia oro nel Katà individuale, oro e argento nel Katà a squadra, argento nel Kumitè. Lucia oro nel Kumitè individuale, oro e argento nel Katà a squadra, argento in Katà individuale. Maria Laura oro nel Katà a squadra, argento nel Kumitè individuale, bronzo in katà individuale. Alex Oro in Katà individuale, Argento in Katà a squadra, Bronzo in Kumitè individuale.

Questi strepitosi risultati hanno permesso alla società Gino Nasi di aggiudicarsi il 4° posto come societa’ a maggior punteggio nel Katà. Al termine della stagione, il medagliere della Scuola di Karate Gino Nasi conta ben 82 medaglie conquistate in 8 gare, 21 medaglie d’oro, 31 medaglie d’argento e 30 medaglie di Bronzo. I maestri Maino Lonardi e Emanuela Vaschieri sono orgogliosi dei loro atleti.