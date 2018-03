Karate, successi targati Corassori al campionato italiano Fiam

A Cervia, lo scorso 17 e 18 marzo, gli atleti della Corassori hanno affrontato la gara più importante dell’anno: il “Campionato Italiano FIAM”. Dalle prime battute la gara si rivela intensa, la partecipazione di 750 atleti che si affrontano nelle due specialità del karate, kata (forme) e kumite (combattimento) renderà difficile ottenere il risultato. I modenesi scendono in campo con i pre-agonisti (8-11 anni) e ottengono il primo Oro della giornata, se lo aggiudica Emanuele Annovi, classe 2007, nella specialità kata e conferma la sua preparazione ottenendo anche un Bronzo nel kumite. I compagni Luppi Riccardo e Antonio Le Leo ottengono il bronzo nel kumite mentre Beatrice Cardi il bronzo nei kata.

Nella categoria 12/13 anni cinture colorate kumite due argenti con Alessia Iacheri e Pontevolte Michaen ed due bronzi con Filippo Cevasco e Gabriele Guidi. Categoria Cadetti (14-17 anni) cinture colorate spicca Stefano Ariota con un oro nei kata e un argento nel kumite, Aouachi Bader 2 posizione kata e 1 posto kumite; Edoardo Pottocar bronzo kumite.

Categoria Agonisti (14-35 anni) cinture nere 2 titoli di Campione Italiano nei kata: Beatrice Di Chiara (classe 2000) e Alessandro Montorsi (2002) seconda postazione dietro all’amico Ciro Costanzo (2004) argento alla sua prima gara da agonista. Massimiliano Muratori (1992) perde 3 a 2 la finale aggiudicandosi un argento nella categoria Senior. Terza posizione, sempre nelle forme, per Aurora Casali, Eleonora Annovi, Luca Bandieri e Simone Scano. Quest’anno nessun oro per la specialità kumite cinture nere ma diverse medaglie: Argento per Eleonora Annovi e Gloria Artioli e bronzo per Simone Scano, Luca Bandieri, Aurora Casali, Ciro Costanzo e Alessandro Montorsi. Specialità Ippon combattimento a un solo punto Luca Bandieri argento e Gabriel Malavasi bronzo.

Ultima gara di giornata RENGOKAI specialità che prevede la partecipazione di tutti gli stili di kata ancora a podio Beatrice Di Chiara e Massimiliano Muratori con un argento e Aurora Casali con un Bronzo. I maestri Vincenzo Ferrara, Manuela Negrini e Thomas Ruberto tornano a casa soddisfatti dopo tutto 5 ori, 11 argenti e 18 bronzi sono un grosso bottino, che sommato alle due coppe per società: 2 classificata nelle cinture colorate e 5 nelle cinture nere, rendono la Polisportiva Corassori un bel vivaio di atleti. Ad accompagnare il gruppo oltre i numerosi genitori, supporter importanti, che con le loro foto arricchiscono la bacheca della società, sempre presenti i nostri instancabili Udg (Giuseppe La Barbera, Stefano Parenti, Fortunato Barbagallo, Roberto Casali e Tea Manzotti) che hanno lavorato con grande spirito di servizio per giudicare al meglio gli atleti provenienti da tutta Italia.

